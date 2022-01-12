Mısır'da oryantal dans yaptığı görüntüler internette yayılan öğretmen işten çıkarıldı; "Teknedeki 10 dakika hayatıma mal oldu"

Mısır’da oryantal dansı yaptığı bir video viral olan öğretmenin eşiyle boşanması ve görevinden alınması tartışmaya neden oldu.

BBC’de yer alan habere göre, Mısır’da öğretmen Aya Yousef, katıldığı bir etkinlikle oryantal dans ederken kendisinden izinsiz bir şekilde videosu çekildi.

Yousef’in baş örtüsü ve uzun elbisesiyle dans ettiği görüntüler internette paylaşıldı.

Sosyal medyada yayılan videonun “toplumsal değerlere aykırı” olduğu, “bir eğitimciye uymadığı” şeklinde eleştiriler yapıldı. Bazıları, yetkililerin müdahale etmesini istedi.

Yousef’in yıllardır Arapça öğretmeni olarak çalıştığı okulda görevine son verildi.

Gazetecilere konuşan Yousef, bir daha dans etmeyeceğine yemin etti ve “Teknedeki 10 dakika hayatıma mal oldu” dedi.

Mısır’daki kadın hakları savunucuları, öğretmenin hiçbir hatası olmadığını, “cadı avı” kurbanı olduğunu söyledi.

Başka bir okulda müdür yardımcısı olarak çalışan bir kadın, Yousef’e destek için kendi dans ettiği bir videoyu paylaştı.

Mısır Kadın Hakları Merkezi Başkanı Dr. Nihat Abu Qumsan, Yousef’e iş teklif etti.