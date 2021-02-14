Mısır'da bilinen en eski bira fabrikası keşfedildi

ABD'li ve Mısırlı arkeologlar, Mısır'da bir kazı alanın dünyanın bilinen en eski bira fabrikasını keşfetti.

The Independent'ta yer alan habere göre, Mısır Antikler Yüksek Konseyi Başkanı Mostafa Waziri, bira fabrikasının Nil Nehri'nin batısında, Kahire'nin 280 mil uzağında Abidos antik kentinde bulunduğunu söyledi.

Waziri, fabrikanın MÖ 3100 yıllarında hüküm sürmüş olan ve birçok bilim adamı tarafından, Mısır'daki ilk hanedanlığı kurmuş olan firavun olarak adlandırılan Kral Narmer dönemine işaret ettiğini söyledi.

Arkeologlar, fabrikaya ait sekiz bölme keşfetti. Her bir birimde, arpa-su karışımının ısıtılıp bira yapılması için kullanılan, iki sıra halinde dizilmiş 40'ar adet çömleğin yer aldığı belirtildi.

Kazı, New York Üniversitesi'nden Matthew Adams, Princeton Üniversitesi'nden Deborah Vischak ve Mısırlı arkeologların işbirliğinde gerçekleştirildi. Adams, antik Mısır'da kurban törenlerinde biranın kullanıldığının bilindiğini, fabrikanın mezarlığın yakınında inşa edilmesinin de kraliyet ritüellerine bira tedarik edilmesini amaçladığını söyledi. Amerikalı arkeolog, fabrikada çok büyük miktarlarda bira yapıldığını, bir seferde 22 bin 400 litre biranın üretilmiş olabileceğini belirtti.