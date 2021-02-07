Mısır'da 4 yıldır cezaevinde tutulan Al Jazeera muhabiri serbest bırakıldı

Mısır'da yaklaşık 4 yıldır cezaevinde tutulan Al Jazeera muhabiri Mısırlı gazeteci Mahmud Hüseyin'in serbest bırakıldığı belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonundan yapılan açıklamada, gazeteci Hüseyin'in serbest kaldığı ifade edildi. Mısır makamlarından ya da Hüseyin'in ailesinden henüz açıklama yapılmadı.

Mısır medyasında 5 Şubat'ta yer alan haberlerde, Kahire Ceza Mahkemesi'nin, hakkında hapis kararı olmadan 2016 sonundan bu yana cezaevinde tutulan Mısırlı gazeteci Hüseyin'in tahliyesine hükmettiği duyurulmuştu.

Güvenlik güçleri Mısırlı gazeteci Hüseyin'i, Aralık 2016'da ailesini ziyaret için geldiği Kahire'den Katar'a dönerken havaalanında gözaltına almıştı.

Savcılık Hüseyin'e, "yasaklı bir örgüte üye olmak, yalan haber yapmak ve Mısır'da istikrarı bozma girişiminde bulunmak" gibi suçlamalar yöneltmişti.

Mısır ile Katar arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik adımlar, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan uzlaşı çerçevesinde atılmıştı.