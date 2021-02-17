Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Aile başına ikiden fazla çocuk büyük sorun

Sisi, "Bu sorunu sert yasalar çıkararak çözmek istemiyoruz" derken, nüfus artışıyla mücadele programı üzerinde çalıştıklarını ve bunun için gereken hizmetleri sağlayacaklarını belirtti. Mısır lideri, nüfus artışının devletin elindeki imkanlarla orantılı olması gerektiğini, böyle olmadığında tüm sektörlerin olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Sputnik'in haberine göre; yaşam koşullarında düzelme kaydedilemediğini ve nüfus artışı kontrol altına alınmadığı müddetçe de böyle gideceğini anlatan Sisi, devletin 100 milyonu geçen nüfusu finanse edebilmek için yaklaşık 15 trilyon Mısır lirasına ihtiyacının olduğuna, bu finansmanın sağlanamamasının tüm sektörleri vurduğuna dikkat çekti.

Sağlık ve Nüfus Bakanı Hala Zayed de nüfusun yılda 2 milyon artmasının devlete sadece sağlık hizmetleri bakımından ilave 54,5 milyar Mısır liralık yük getirdiğini aktardı.

Birleşmiş Millerler (BM) ile işbirliği içinde 2018 yılında "İki çocuk yeter" (Etneen Kefaya) kampanyası başlatan Mısır, özellikle kadınlarda doğum kontrolü farkındalığını yaymaya çalışıyor, bu kapsamda doğum kontrol yöntemleri sağlıyor. Programa destek veren 100 STK, eğitimli gönüllülerle sahada çalışmalar yürütüyor.