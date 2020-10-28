Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: 1,5 milyardan fazla Müslüman rencide edildiğinde ifade özgürlüğü rafa kalkar

Charlie Hebdo'nun uğradığı cihatçı katliamıyla ilgili davanın başlaması öncesi yeniden yayımladığı Hz. Muhammed karikatürlerini sınıfta gösteren bir tarih öğretmeninin kafasının kesilmesine Fransa'nın İslam diniyle ilgili sözleri, Müslüman ülkelerin tepkisini çekmeye devam ediyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisii bugün yaptığı açıklamada, “1,5 milyardan fazla Müslümanı rencide ediyorsa ifade özgürlüğünün durması gerektiğini” söyledi.

Sisi, diğer yandan din, dinsel simge ve ikonları savunmak adına her kimden gelirse gelsin her tür şiddet ve terörizmi kesinkes reddettiğini sözlerine ekledi.

El Ezher Şeyhi: Suç haline getirilsin

Sünni İslam'ın beşiği olarak anılan Kahire'deki El Ezher Üniversitesi'nin Şeyhi Ahmed et Tayyib de uluslararası topluma Müslüman karşıtı eylemlerin suç haline getirilmesi çağrısını yaptı. Tayyib, Müslüman karşıtı hissiyatın iç siyaset malzemesi ve oy toplama aracı olarak kullanılmasına El Ezher'in kuvvetle karşı çıktığını dile getirdi.

Ayrıca El Ezher'in büyük imamının başkanlık ettiği Abu Dabi merkezli Müslüman Alimler Konseyi, Hz Muhammed'i tasvir eden karikatürleri nedeniyle Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya dava açmak için uluslararası hukuk komisyonu kurmaya karar verdi.