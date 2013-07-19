Mısır Büyükelçisi, Erdoğan'ın iftar davetini geri çevirdi

Mısır Büyükelçisi Abderahman Salaheldin davetli olduğu halde AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen iftara katılmadı.

Zeynep Gürcanlı'nın hürriyet.com.tr'de yer alan haberinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam AKP Genel Merkezi'nde verdiği iftara, Ankara'da görev yapan yabancı büyükelçiliklerin misyon şeflerinin davet edildiği; fakat, iftar için ne Suriye Büyükelçiliği'ne, ne de İsrail Büyükelçiliği'ne davetiye gitmediği belirtildi.

Mısır'da gerçekleşen darbe ve değişen yönetim sonrasında, AKP iftarına Mısır'ın Ankara Büyükelçisi'nin katılıp katılmayacağı da merak konusuydu. Mısır Büyükelçisi AbdErahman Salaheldin iftara davet edildi, ancak katılmadı.

ABD Büyükelçisi Ağrı Dağı zirvesinde

Yine AKP iftarında gözler ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'yi de aradı. Ancak Ricciardone de iftarda yoktu. Çünkü Amerikan Büyükelçisi, iftarın yapıldığı saatlerde Ağrı Dağı'ndaydı. Ricciardone, yaklaşık beş günlük tırmanışın ardından dün Ağrı Dağı'nda zirve yaptı.