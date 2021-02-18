Mısır, Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayacağını duyurdu

Mısır, Akdeniz ve Kızıldeniz'de 24 blokta petrol ve doğalgaz keşfi başlatacağını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre; Mısır Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 24 blokta petrol ve doğalgaz arama ve üretimi için ihale turunun başlatıldığı bildirildi.

Bir bakanlık yetkilisi, petrol ve doğalgaz arama ihalelerinin Akdeniz'de 9, Batı Çölü'nde 12 ve Süveyş Körfezi'nde 3 bloğu kapsadığını söyledi.

Yerel basın Britanyalı enerji şirketinden bir heyetin Mısır Petrol Bakanı Tarek el Molla ile bir araya geldiğini yazdı.

Mısır'ın doğalgaz üretimi, İtalyan enerji devi ENI'nin 2015'te Mısır'ın Akdeniz kıyılarındaki dev Zohr sahasını keşfetmesinden bu yana patlama yaşamıştı.