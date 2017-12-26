Mısır 15 kişiyi idam etti

Mısır'da, kasım ayı sonunda Sina Yarımadası'ndaki Ariş kentinde bulunan bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen ve 235 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumluları olduğu belirtilen 15 kişi idam edildi.

Duvar'da yer alan habere göre, Mısır Güvenlik Güçleri, 15 kişinin idam edildiğini açıkladı. İdam edilenlerin Sina Yarımadası’ndaki saldırıdan sorumlu oldukları belirtildi.

Yaklaşık bir ay önce Sina Yarımadası’nda bir camiye düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda en az 235′ kişi hayatını kaybetmişti. Mısır Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının IŞİD bayrağı taşıyan 25-30 kişi tarafından düzenlendiği belirtilmişti. Irak ve Suriye’de kontrol ettiği toprakların tamamına yakınını kaybeden IŞİD, Sina Yarımadası’nda etkisini sürdürüyor.