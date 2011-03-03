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Spor

MISIMOVIC: DİNOMO MOSKOVA İLE ANLAŞTIM İSTANBUL (A.A) 

03 Mart 2011 01:18

-MISIMOVIC: DİNOMO MOSKOVA İLE ANLAŞTIM İSTANBUL (A.A) - 02.03.2011 - Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak teknik direktör Gheorghe Hagi tarafından kadro dışı bırakılan Bosna Hersekli futbolcu Zvjezdan Misimovic, Rusya'nın Dinomo Moskova takımıyla büyük ölçüde anlaştığını yarın bu konunun netleşeceğini bildirdi. Galatasaray'ın Gaziantepsor ile yaptığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Misimovic, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasının kulübün ve kendisi hakkında karar verenlerin hatası olduğunu savundu. Misimovic, niçin kadro dışı bırakıldığını hala anlamadığını kaydederek, ''Dinomo Moskova ile yüzde 99 anlaştım. Yarın bu konuda her şey bitecek'' şeklinde konuştu.  Sezon öncesinde kendisine 5-6 kulübün talip olduğunu ancak tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını ve bunu bir hata olarak görmediğini dile getiren Misimovic, teknik direktör Hagi ile ilgili görüşünün sorulması üzerine ''Bu konuya fazla girmek istemiyorum ama Hagi yalancı'' ifadelerini kullandı. Galatasaray'da artık kalmasının söz konusu olmadığını anlatan Misimovic, bundan sonrası için Galatasaray'a başarılar diledi.

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