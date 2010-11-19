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Spor

MİSİMOVİC NEDEN KADRO DIŞI? İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2010 18:16

-MİSİMOVİC NEDEN KADRO DIŞI? İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Zvjezdan Misimovic'in dikkatsizliği, teknik-taktik disiplinsizliği nedeniyle kadro dışı bırakıldığını bildirdi.  Hagi, Misimovic'in kadro dışı bırakılmasına ilişkin sarı-kırmızılı kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:  ''Oyuncumuz Zvjezdan Misimovic'in kulübümüzün arzuladığı performans taleplerine karşı, tamamen olumsuz davranışlarından, antrenman ve maçlarda sergilediği tavırlar, azimli çalışmaması, konsantrasyon eksikliği, dikkatsizliği ve teknik-taktik disiplinsizliğinden dolayı (A) takım kadrosunun dışında bırakılmasına karar verilmiştir.''

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