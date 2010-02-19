Mışıl mışıl uyurken en güzel pozlarını verdiler

T24 - Birbirlerine sokulmuş ya da kendi vücutlarını hayret verici şekillere sokmuş vaziyette uyuyan bebekler 'uyuyan güzel' tanımına fazlasıyla uygun.



FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ:





Fotoğrafların altında fiyoterapist ve fotoğrafçı Stephaine Robin'le fotoğrafçı kardeşler Tracy ve Kelley Ryden'ın imzası var. Üç sanatçı, henüz 5-10 günlük bebeklerle ABD, Nebraska'daki bir stüdyoda özel bir çekim yapmış. Minikleri çeşitli pozisyonlarda uyurken fotoğraflayan Ryden kardeşlere, bebeklere ilginç pozları verdirme konusunda da fizyoterapist kimliğini devreye sokan Stephanie Robin yardımcı olmuş. Bebeklerin bu kadar sorunsuz bir biçimde şekilden şekle sokularak uyutulabilmesinin sırrıysa hepsinin yeni doğmuş olması... (The Daily Mail)