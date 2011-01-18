-MİSAFİRHANELERİN GECELİK BEDELİ 5,85 LİRA ANKARA (A.A) - 18.01.2011 - Maliye Bakanlığı, kamuya ait eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhaneler, kreş ve çocuk bakımevleri ile spor tesislerinden yararlanma ücretlerini yeniden belirledi. Maliye Bakanlığının, Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, 1 Şubat 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, nitelikleri açısından özelliklerden 15 ve daha fazlasını taşıyan (nitelikli) tesislerde kişi başına günlük 11,40 lira yemek ve 4,40 lira (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 5,85 lira) konaklama bedeli alınacak. Özelliklerden asgari 12 ve en fazla 14 tanesini taşıyan tesislerde kişi başına günlük 9,65 lira yemek ve 3,85 lira (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 5,00 lira) konaklama bedeli ödenecek. Özelliklerin 12 tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına günlük 7,60 lira yemek ve 3,20 lira (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 4,70 lira) konaklama bedeli alınacak. Ayrıca, konut veya bağımsız bölümde, buzdolabı bulunanlarda günlük en az 1,50 lira, televizyon bulunanlarda günlük en az 1,75 lira ve klima bulunanlarda günlük en az 2,35 lira, konut başına ilave bedel alınacak. -MİSAFİRHANELER- Misafirhanelerden yararlanan kurum personeli, kişi başına her gece için en az 5,85 lira ödeyecek. Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın hepsine aynı tarife uygulanacak. -KREŞ VE ÇOCUK BAKIMEVLERİ ÜCRETLERİ- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek Devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 105,00 lira olarak tespit edildi. Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı, spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 3,85 lira, spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 5,85 lira bedel alınacak. Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilecek veya daha az bir bedel alınabilecek. Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 7,00 lira bedel alınacak. -ORTAK HUSUSLAR- Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin işletme giderleri için ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmaması esas alınacak. Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede tutulacak ve 2010 yılında görevlendirilen personel sayısı hiç bir şekilde aşılmayacak. Bu tür yerlerde, 2011 yılında, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilmeyecek, ancak ücreti sosyal tesis işletme gelirlerinden karşılanmak üzere ilk defa personel istihdamı yapılabilecek. Tesislerin bir önceki yıl doluluk oranları ile bu yıl yapılacak olan müracaat sayıları da dikkate alınarak doluluk oranı yüzde 50'nin altına düşen tesisler hizmete açılmayacak, yeterli sayıda müracaat olmaması halinde dönemler itibariyle yapılan müracaatlar birleştirilerek dönem sayılarının azaltılması yoluna gidilecek. Tesislerin lokanta (alakart usulüyle yemek çıkarılması halinde alakart yemek bedelleri dahil), pastane, kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen yerlerinde yemek, kahvaltı, içki, meşrubat, çay, kahve ve benzeri hizmet bedelleri hiç bir şekilde maliyetinin altında olmayacak. Kurum ve kuruluşlar yemeğin maliyeti, hizmetin daha farklı şekillerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin özelliği gibi hususlar ile talebin yoğun olduğu Temmuz-Ağustos, yılbaşı, bayram ve yarıyıl tatili gibi dönemleri de dikkate alarak bu bedellerin üzerinde bedel tespit edebilecek. Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk bakımevlerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun personelinin veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanacak. Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk bakımevlerinden yararlanan diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarifenin yüzde 25 fazlası uygulanacak. Geçen yıl, nitelikli kamu eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kamu personelinden alınacak asgari günlük yemek ücreti 10,75 lira, konaklama ücreti ise 4,15 liraydı.