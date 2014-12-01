Mirzabeyoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da resmi programında olmadığı halde, İBDA/C örgütünün lideri olmak suçlamasıyla 16 yıldır cezaevinde olan ve geçtiğimiz aylarda tahliye edilen Salih Mirzabeyoğlu ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, görüşmenin Mirzabeyoğlu'nun isteğiyle gerçekleşti.

Haliç Kongre Merkezi’nde dün gerçekleşen "Adalet Mutlak"a başlıklı konferans başlamadan önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Salih Mirzabeyoğlu ile sürpriz bir görüşme yaptı. Mirzabeyoğlu buluşması resmi programda görünmezken, Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Hürriyet'e "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Haliç Kongre Merkezi'nde programı vardı. Aynı yerde Mirzabeyoğlu'nun da bir konferansı varmış. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geldiğini öğrenince görüşme talebinde bulundu ve Cumhurbaşkanı da kendisini kabul etti" bilgisini verdiler.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmenin süresi ve içeriğine ilişkinse bilgi vermediler.

İlk konferans Haliç'te

Kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak bilinen ve yeniden yargılanma isteği kabul edildiği için 22 Temmuz 2015 tarihinde tahliye edilen İBDA/C davası hükümlüsü Salih İzzet Erdiş, cezaevinde geçirdiği 16 yılın ardından ilk konferansını dün akşam Haliç Kongre Merkezi'nde verdi.

Mirzabeyoğlu dünkü konferans konuşmasında, “Şu anda sizlere hitap ederken telegram metoduyla beni etkilemeye çalışıyorlar. Telegram biliyorsunuz uzaktan zihin kontrolü demektir. Konuşmam sırasında ağzımdan fevri bir söz çıkarsa bilin ki o söz benim değil, zihnimi uzaktan yönetmek için saldıran telegramcıların sözüdür” dedi.

Bu sözler üzerine salondan 'yuh' sesleri yükseldi. Katılımcıların Telegramcılar'a yönelttiği bu protestoyu Mirzabeyoğlu bir el hareketi ile durdurdu ve “Bana bırakın, ben onlarla mücadele ederim” dedi.

Türkiye ‘nin yakın tarihinde meydana gelen olaylara değinen Mirzabeyoğlu, konuşmasında adalet, demokrasi, İslam, sosyalizm, felsefe bilim ve teknoloji gibi kavramlar üzerinde durdu. Erdiş’in, konferansta yaptığı konuşma yaklaşık 3 saat sürdü.

‘Herkes için Adalet Platformu’ ve ‘Yeni Devir Hukukçular Derneği’ tarafından düzenlenen konferansta, salona Erdiş ve Necip Fazıl Kısakürek’in resimleri ile "İstikbal İslam’ındır" yazılı pankartlar asıldı. Mirzabeyoğlu’nun isminin anons edilmesiyle birlikte salondakiler ‘Yaşasın kumandan Mirzabeyoğlu’, ‘Kumandan nerede biz oradayız’ sloganları attı.

Silah zoruyla anayasal düzeni değiştirmekten yargılandı

‘Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek’ suçundan idam cezasına çarptırılan ve daha sonra yapılan yasa değişikliği nedeniyle cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen İBDA-C örgütünün lideri Salih İzzet Erdiş, yeniden yargılanma talebi mahkeme tarafından kabul edildiği için hakkında tahliye kararı çıkmıştı. Mirzabeyoğlu, 22 Temmuz’da Bolu F Tipi Cezaevi’nden tahliye edilmişti.

Ayrıca, hükümlü ve tutukluların ayaklanması ve kasten yangın çıkartma suçlarından yargılanan Mirzabeyoğlu için daha önce infazın durdurulması kararı alan Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Eylül’de infazın devamına karar vermişti.