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Yaşam

Miru Kim: Poz verirken polis geldi

Gittiği her ülkede çırılçıplak pozlar vererek adını duyuran New Yorklu sanatçı Miru Kim, İstanbul’da yaşadıklarını Daily Mail gazetesine anlattı

28 Haziran 2011 03:00

T24 - Gittiği her ülkede çırılçıplak pozlar vererek adını duyuran New Yorklu sanatçı Miru Kim, İstanbul’da yaşadıklarını Daily Mail gazetesine anlattı.

Hemen polis çağırıyorum

Issız tren istasyonları, köprü ve fabrikalarda fotoğraflar çektiren Kim, İstanbul’a geldiğinde Tarlabaşı, Galata ve Sulukule’de poz vermişti.

2004’ten beri nü pozlar veren Kim ‘Türk bir moda fotoğrafçısıyla izbe bir tren istasyonunda poz verirken güvenlik görevlileri geldi. Bizim bir Müslüman ülkede sıklıkla yaşanmayan, uluorta bir yerde pornografik bir film çektiğimizi düşündüler ama arkadaşım onlarla konuştu ve kurtulduk. Daha sonra yönetmen bir arkadaşım ile İstanbul’un yoksul semtlerinden birine gittik ve kullanılmayan bir binada poz vermeye başladım. Bu sırada komşular bizi gördü ve yaşlı bir kadın bağırmaya başladı. Arkadaşım polis olduğunu söyledi ama kadın ona ‘Eğer polissen çıplak bir kadınla ne işin var. Hemen polis çağırıyorum’ dedi. Hemen eşyalarımızı toparlayarak oradan da kaçtık” dedi.


 

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