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Spor

Mirsad Türkcan iyileşmek üzere İSTANBUL (A.A)

12 Ekim 2011 12:44

-Mirsad Türkcan iyileşmek üzere İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı oyuncusu Mirsad Türkcan, kendisinin uzun süredir takımdan uzak kalmasına neden olan sakatlığının geçmek üzere olduğunu söyledi. Mirsad Türkcan, sakatlığı sonrası tedavisini yaklaşık 4 aydır Sırbistan'da sürdürdüğünü belirterek, bu konuda kendisine anlayış gösteren takım yönetimine de teşekkür etti. Sırbistan'da çok yoğun bir tedavi ve çalışma dönemi geçirdiğini aktaran tecrübeli oyuncu, ''Hemen hemen bir ay sora takıma dahil olmayı bekliyorum. Çok zor bir sakatlık yaşadım. Özellikle benim gibi 35 yaşındaki bir oyuncu için yaşadığım sakatlığı atlatmak çok büyük sabır, özveri ve çalışma istiyor. Allah izin verirse takıma katılmama kısa bir süre kaldı'' diye konuştu. Beko Basketbol Ligi ve THY Avrupa Ligi için Fenerbahçe Ülker olarak yine iddialı olduklarını aktaran Mirsad Türkcan, Türkiye'de ligin oldukça zorlu olacağını dile getirirken, ''NBA'deki lokavt nedeniyle çok sayıda NBA oyuncusunun Türkiye'de forma giyecek olması Türk basketbolu için güzel bir şey. Zaten Türkiye, İspanya ile birlikte Avrupa'nın en güçlü iki liginden biri. Gelen yıldızlarla beraber basketbol Türkiye'de daha da büyüyecektir. Fenerbahçe Ülker olarak bizim hedefimiz THY Avrupa Ligi'nin İstanbul'da yapılacak dörtlü finalinde yer almak ve Beko Basketbol Ligi'nde de yine şampiyon olmak'' ifadelerini kullandı.

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