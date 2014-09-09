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Kültür-Sanat

Miró bir kez daha İstanbul'da

Katalan ressam ve heykeltıraş Joan Miró, "Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar" adlı sergiyle 23 Eylül'den itibaren Sakıp Sabancı Müzesi'nde olacak

09 Eylül 2014 20:04

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), 23 Eylül 2014'ten itibaren, Katalan ressam ve heykeltıraş Joan Miró'nun İspanya'daki çeşitli koleksiyonlarından derlenen bir seçkiye ev sahipliği yapacak.

20. yüzyılın ikinci yarısında etkili olan ünlü sanatçı Joan Miró'nun olgunluk dönemine odaklanan sergi, "Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar" adını taşıyacak.
Sergi, adında da belirtildiği gibi sanatçının kadın, kuş ve yıldız temaları ağırlıklı resim, baskı, heykel ve seramiklerinin bulunduğu geniş bir seçkiden oluşacak. Dört bölüme ayrılacak sergi, 1936 yılından itibaren Miró’nun çeşitli dönemlerine odaklanacak. Sergi, 23 Eylül 2014 - 1 Şubat 2015 tarihleri arasında görülebilecek.

Torunu da sergiye katılacak

Serginin açılış gününde İstanbul’a gelecek olan Miró’nun torunu Joan Punyet Miró, kendi gözünden dedesini anlatacağı bir basın toplantısı düzenleyecek. 

İstanbul'daki ilk Miró sergisi değil

Geçen yıl İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde Tophane-i Amire'de açılan Joan Miró sergisi, bizzat Miró Vakfı'nın girişimleriyle eserler sahte olduğu gerekçesiyle kapatılmıştı. İstanbul'da daha önce Pera Müzesi'nde de bir Miró sergisi açılmıştı.

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