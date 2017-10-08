Mircea Lucescu: "Çok dikkatli olmalıyız"

\"Daha güçlü bir ekip kurmak için önümüzde 1 senemiz var\"

\"Türk antrenörlerin milli takıma oyuncu yetiştirme sorumluluğu olmalı\"

\"Yabancı sınırı devam ederse milli takımda oynayacak oyuncu bulmak zor olacak\"

\"Milli Takım oyuncuları kendi takımlarında yabancılardan daha önemli olsunlar\"

Cenk Tosun: \"Çok üzgünüz beklentiler büyük olunca üzüntüler de büyük oluyor\"

\"Bu turnuvayı unutup 2020 Avrupa Şampiyonası\'nı düşünmeliyiz\"

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu son maçında yarın Finlandiya ile oynanacak karşılaşma öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile Cenk Tosun basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın oynanacağı Veritas Stadyumu\'ndaki toplantıda konuşan Lucescu, \"Her şeyden önce önümüzdeki maçı oynamak lazım. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Son 3 maçta 7 puan alan güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. İzlanda ekibinin aynısı diyebilirim aynı disiplin ve organizasyon. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız\" dedi.

\"DAHA GÜÇLÜ BİR EKİP KURMAK İÇİN ÖNÜMÜZDE 1 SENEMİZ VAR\"

Cuma günü Eskişehir\'de oynanan İzlanda maçını kaybettiklerini hatırlatan Rumen teknik adam, \"Basit bir şekilde kaybettik. Daha dikkatli olmalıydık. İlk golü yedikten sonra ekibim kendine olan güvenini kaybetti. Aslında ilk 30 dakika domine ettik ama sonra kaybedilen bir oyun. Oyuncularım çok üzgünler ama hayat devam ediyor. Daha güçlü bir ekip kurmak için önümüzde 1 senemiz var. UEFA Uluslar Kupası başlayacak. Daha güçlü bir ekiple çalışmalara başlayacağız. Oynamayan oyuncularla bir ekip kurmak çok kolay değil. Benim amacım ve hedefim milli takımda oynanması gereken oyunu kendi kulüplerinde daha çok oynamalarını sağlamak. Umuyorum ki dışarıda oynayan oyuncularımız da kendi takımlarında ilk 11\'de oynamaya başlarlar bunların hepsi milli takıma iyi bir şekilde dönecektir\" diye konuştu.

\"TÜRK ANTRENÖRLERİN MİLLİ TAKIMA OYUNCU YETİŞTİRME SORUMLULUĞU OLMALI\"

Genç Türk futbolcuların kendilerini daha iyi gösterip yurt dışına çıkmaları gerektiğini söyleyen Lucescu, \"Yurt dışına çıkıp oynayamamak amaç değil. Türk antrenörlerin de milli takıma oyuncu yetiştirme sorumluluğu olmalı. Bu bir görev aslında. Oyuncuların oynamalarını ve onlara güven aşılamaları lazım. Milli takımla hazırlanmak için çok kısıtlı zamanlar oluyor dolayısıyla bu oyuncuların takımlarında oynamaları lazım. Bizim 15 kulüpte oynayan oyunculardan kurulu bir takımımız var. İki 3 kulüpten bir takım kuramıyoruz ama en kısa zamanda kaliteli bir takım kuracağımıza eminim. Türk oyuncuların kalitesine güveniyorum. İzlanda’ya karşı kaybettik oyun organizasyonunun ne kadar önemli olduğunu gösteren bir ekibe kaybettik. Bizden 8 km fazla koştular. Eskişehir\'deki sonuçlara baktığınızda bu tür istatistiklerde bizden iyiydiler. Bunun karşılığını da aldılar. Artık bizim geri dönmemiz lazım. Geçmişi konuşmanın anlamı yok. Tabii ki kayıp büyük üzüntüye neden oldu. Yarın çok önemli bir maçımız var. Finlandiya ekibine büyük saygımız var ama iyi bir reaksiyon göstereceğimizi düşünüyorum. Şimdilik bir baskı yok. Umarım geçen maçtaki hataları yapmayız. Üç önemli hata yaptık ve bunların karşılığında gol yedik\" şeklinde konuştu.

\"YABANCI SINIRI DEVAM EDERSE MİLLİ TAKIMDA OYNAYACAK OYUNCU BULMAK ZOR OLACAK\"

Lucescu, yabancı sınırı hakkında, \"Aynı durumda olmaya devam ederse milli takımda oynayacak oyuncu bulmak zor olacak. Gençlerle de bir yere kadar gidersiniz. Öğrenirler ama bütün maçları oynaması gereken, takımlarında oynaması gereken oyuncular var. Milli takımda olmaları gurur kaynağı olmalı. Bunu da kulüplerinde oynayarak yapmaları gerekiyor. Bu maçı oynadıktan sonra gelecek için konuşuruz\" ifadelerini kullandı.

\"MİLLİ TAKIM OYUNCULARI KENDİ TAKIMLARINDA YABANCILARDAN DAHA ÖNEMLİ OLSUNLAR\"

Serdar Aziz\'in Galatasaray forması ile antrenmanlara çıktığını ancak milli takım ile çalışma yapamadığını söyleyen Lucescu, Tolga Ciğerci\'nin de Ukrayna maçından sonra sakatlandığını söylediğini ifade etti.

Tolga Ciğerci\'nin Türk futbolu için önemli bir oyuncu olduğunu kaydeden Rumen teknik adam, şöyle konuştu: \"Sürekli bu nüksedecek ve ameliyata kadar gidecek. Futbol kulüpleri bu tür zamanları tanımıyorlar. Bir maç oynuyorlar 3 maç sonra bir maç oynuyorlar. Milli Takımın konusu değil bu. Bunları konuşmayalım şimdi. Bunun için zamanımız olacaktır. Ben Milli Takım oyuncularının kendi takımlarında çok önemli bir yerlerde olmalarını istiyorum. Onlar önemli adam olsunlar. Yabancılardan daha önemli olsunlar. Yoksa Milli Takımı kurmak çok zor olacak. Ersun Yanal ve Şenol Güneş ile birilkte büyük rekorlarımız var. Milli Takımın çekirdeğini oluşturacak bana 3 tane oyuncu alacak bir ekip söyleyin. Bu yüzden çok zor. Hazırlanmak için yeterli zaman yok.\"

CENK TOSUN: \"ÇOK ÜZGÜNÜZ BEKLENTİLER BÜYÜK OLUNCA ÜZÜNTİLER DE BÜYÜK OLUYOR\"

Finlandiya maçından önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Cenk Tosun ise \"Tabii çok üzgünüz beklentiler büyük olunca üzüntüler de büyük oluyor. Hepimiz gitmeyi çok istedik. Dünya Kupası en büyük turnuva bence. İlk yarım saat maçı domine ettik belki orda bir gol atsak çok farklı olabilirdi. İyi de hazırlanmıştık ama istediğimiz gibi olmadı. Beklentileri karşılayamadığımız için çok üzgünüz\" dedi.

\"BU TURNUVAYI UNUTUP 2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI\'NI DÜŞÜNMELİYİZ\"

Dünya Kupası\'nın en büyük turnuva olduğunun vurgusunu yapar Cenk Tosun, \"Çok istedik Hırvatistan’ı yendikten sonra son iki maça çok büyük umutlarla girdik. Ama istediğimiz gibi olmadı. Takımımızın çoğu genç olduğu için ilerdeki turnuvaları görecektik. Biz artık bu turnuvayı unutup 2020 Avrupa Şampiyonası\'nı düşünmeliyiz\" diye konuştu.

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Sercan SAPANATAN / TURKU, (DHA)