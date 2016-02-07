Mirasını Darüşşafaka'ya bırakan işadamının İsviçre'deki kasası 45 yıl sonra ortaya çıktı

İsviçre Banka Ombudsmanlığı, 60 yıl dokunulmayan banka hesap ve kasalarını internet üzerinden açıkladı. Buna göre, eğer İsviçre Bankacılar Derneği ile Aralık 2020’ye kadar iletişime geçilmezse hesaptaki tüm varlıklar İsviçre devletine aktarılacak. Bu hesaplardan biri de tüm malvarlığını ailesi ve maddi durumu olmayan çocuklara eğitim veren Darüşşafaka’ya bağışlayan ve 45 yıl önce ölen işadamı Satvet Lütfi Tozan’a ait. İsviçre’de yaşayan bir avukatın haber vermesiyle kurumun avukatları harekete geçerek hesaptakilerin Darüşşafaka’ya aktarılması için başvuruda bulundu. Hesapta ne kadar olduğu ise henüz bilinmiyor.

Emirgan Korusu bile onundu

Hüriyet'ten Gülseven Özkan'ın haberine göre, mal varlığını Darüşşafaka’ya bağışlayan işadamı ve koleksiyoner Satvet Lütfi Tozan, 1889 yılında Bosna Hersek’te köklü bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 1908’de İttahat ve Terakki Partisi’nin muhalifi olan bir gruba üye olan Tozan, üye olduğu grup Balkan Harbi sırasında hükümeti devirmek için harekete geçip başarılı olamayınca 1913’te tutuklandı. Prens Sabahattin sayesinde kurtulan Tozan, Cumhuriyet’in ilanıyla siyasetten çekilerek ticarete atıldı. Bir Alman silah fabrikatörünün kızı olan Regger (Zeynep) ile evlendi. Petrol ve silah ticaretine girdi. Bu yıllarda yüklü bir servet sahibi olan Tozan, Mısır Hidiv Hanedanı’ndan satın aldığı Emirgan Korusu’nu 1940’ta İstanbul Belediyesi’ne devretti. Kadıköy’de geniş bir arazisi, Teşvikiye’de Hüsrev Gerede Caddesi üzerinde kendi yaptırdığı Tozan Apartmanı ile 20 odalı ve bahçeli evi bulunmaktaydı.

'Vasiyetiyle ciddi katkıları oldu'

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, “Satvet Lütfi Tozan, Darüşşafaka tarihinde çok önemli biri ve bıraktığı vasiyeti ile ciddi anlamda katkı sağlayan uluslararası bir ticaret adamı. Kasanın içerisinde ne olduğuna ilişkin bilgimiz yok. Bu gelişme bizi heyecanlandırdı ve umut verdi. Belki de bağışçımıza ilişkin önemli belgeler çıkacak” dedi.