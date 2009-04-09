Miras yerine nasihat verdi!

Şubat ayında vefat eden Diyarbakırlı işadamı Salih Tatlıcı, tüm mirasını sadece ikinci eşi ve ondan olan oğluna bıraktı. Tatlıcı vasiyetnamesinde ilk eşinden olan iki oğluna "Beni üzecek işlere girmekten kaçının" nasihatinde bulunurken, diğer oğlu Mehmet’in mahfuz hisseden yararlanmasına izin verdi.



ABD’de yayınlanan Forbes dergisinin zenginler listesine 2006 yılında 980 milyon liralık servetiyle 27’nci sıradan giren Salih Tatlıcı’nın şubat ayında vefatının ardından mirasını kime bıraktığı da belli oldu. Vasiyetnamesi, önceki gün Sarıyer 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki davada açılan Salih Tatlıcı, tüm mirasını ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve ondan olan oğlu Uğur’a bıraktı. Salih Tatlıcı, "Beni 1988 yılında ölümle tehdit ettiler" diyerek ilk eşi Bedriye Hanım’dan olan çocukları Ali ve Ahmet Tatlıcı’yı servetinden mahrum bıraktı. Salih Tatlıcı, vasiyetnamesinde iki oğluna, "Beni üzecek işlere girmekten kaçının" diye nasihat etti. Tatlıcı, diğer oğlu Mehmet’in mahfuz hisseden yararlanmasına izin verdi.



Gayrimenkul zengini



Salih Tatlıcı, Beyoğlu 4. Noterliği’nde, 2 Ağustos 1994’de kaleme alınan vasiyetnamesinde, küçük yaştan beri çalışarak kazandığı gayrimenkullerin satılarak paraya çevrilmesini istemediğini yazdı. Diyarbakır’da tatlıcılık yapan ve kardeşlerin en büyüğü olan Salih Tatlıcı, İstanbul’dan Anadolu’ya, Dubai’den ABD’ye kadar pek çok yerde gayrimenkul yatırımlarıyla tanınıyordu. Şetat İnşaat, Şetat Menkul Kıymetler, Şetat Turizm gibi şirketlerin sahibi Şehmuz Tatlıcı, ayrıca uzun süre tatlıcılık işi ile de uğraştı. Tatlıcı soyadını en çok gündeme taşıyan konu ise İstanbul Zincirlikuyu’daki Tat Towers projesi oldu. Ancak 1988 yılında başlayan inşaat 20 yıl boyunca bitirilememişti.



2 eş ve 4 oğul



Salih Tatlıcı’nın ilk evliliğini yaptığı Bedriye Hanım’dan Ali, Ahmet ve Mehmet adında 3 oğlu oldu. Bu evlilik, Salih Tatlıcı’nın 1970’li yılların sonunda şirketinde çalışan Nurten Hanım’la birlikte olmasıyla bozuldu. Çiftin, 1977’de Uğur adını verdikleri oğulları oldu. Salih Tatlıcı evlilik dışı dünyaya gelen oğlunu nüfusuna kaydettirdi. Bedriye Hanım 1991’de Salih Tatlıcı’dan boşandı. Tatlıcı de 22 Ekim 1992’de Nurten Tatlıcı’yla evlendi. Salih Tatlıcı, 22 Şubat’ta kanser tedavisi için gittiği Londra’da vefat etti.



Vefatından sonra dava



Mehmet Tatlıcı, mart ayında Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne üvey annesi Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur’a dava açarak, babasının mal varlığının tespitini istedi. Mahkeme heyeti, Mehmet Tatlıcı’nın, "Babamdan kalan 4 bine yakın değerli tablo tespit edilsin" talebi üzerine, Salih Tatlıcı’nın Yeniköy’deki yalısına gitti. Yalıdaki 5.5 milyon TL değer biçilen 150’ye yakın tablo kayıt altına alındı. İkinci adres olarak Kağıthane’deki bir binaya giden heyet, 1 milyon TL değer biçilen 650’ye yakın tablo buldu.



Mahfuz hisseden pay



Davada önceki gün ise vasiyetname açıklandı. Ancak Salih Tatlıcı’nın tam mal varlığının küçük oğlu Uğur’a bıraktığı ortaya çıktı. Salih Tatlıcı, mirastan mahrum bıraktığı çocuklarının ya da onların mirasçılarının mahkemeye gidip hak talep etmeleri ve davayı kazanmaları durumunda, onlara ana mirastan değil mahfuz hisseden pay verilmesini istedi.



Tatlıcı adı hep kulelerle anıldı



TÜRKİYE’nin önde gelen gayrimenkul zenginlerinden olan Salih Tatlıcı’nın adı bugüne kadar daha çok Tat Towers ile ile anıldı. En son da 25 Şubat’ta toprağa verilmesinin ardından, ’falcının kehaneti’ ile gündeme geldi. Bundan 20 yıl önce ’İstanbul’un en yüksek binası olma hedefiyle’ temelini attığı Tat Towers’i Tatlıcı’nın bir türlü bitirmeyişinin nedeninin bir falcının "Bu kulelelerin inşaatı bittiğinde siz de hayatını kaybedeceksiniz" yönündeki kehaneti olduğu öne sürülmüştü. İddialara göre Tatlıcı, bu kehaneti ciddiye aldığı için inşaatı ağırdan almıştı.



Mahfuz hisse nedir



Kanuni mirasçıların kanun tarafından korunmuş olan miras paylarıdır. Burada miras bırakan kişinin kendi rızasıyla ve çeşitli nedenlerle birinci derece yakınlarını miras dışı bırakmasını önlemek amacı güdülmüştür. Miras bırakanın bütün malını, vasiyetname ile başkasına bırakması durumunda bile mirasçı tayin edilen kişi mirastan, ancak diğerlerinin mahfuz hisseleri çıkarıldıktan sonra, kalan miktar kadar yararlanır. Mahfuz hisse şöyle hesaplanır:



Altsoy için kanuni miras hakkının dörtte üçü.



Ana ve babadan her biri için kanuni miras hakkinin dörtte biri.



Kardeşlerden her biri için kanuni miras hakkinin dörtte biri.



Sağ kalan eş, alt soyla birlikte mirasçı olursa kanuni miras hakkının tümü, diğer hallerde yarısı mahfuz hisse olarak kabul edilmiştir.

