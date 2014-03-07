Miras kalan Ipad, şifrasi bilinmediği için bardak altlığı oldu

Annesinden miras kalan iPad’i şifresini bilmediği için kullanamayan Josh Grant, Apple’a başvurdu. Ancak şirket, aşırı sıkı güvenlik politikaları sebebiyle şifreyi paylaşmayınca, iPad bardak altlığına dönüştü.

BBC Türkçe’nin haberine göre, teknoloji devi Apple’ın sıkı güvenlik önlemleri, annesini kaybeden bir adamı mirasından mahrum etti. Kendisine kalan iPad’i şifresini bilmediği için kullanamayan Josh Grant, Apple’ın taleplerine karşı elindeki çözümlerin neredeyse tükendiğini ve cihazdan ümidi kesmek üzere olduğunu söyledi. Londra’da yaşayan 26 yaşındaki Grant, Apple’a annesinin vasiyetinin kopyasını, ölüm ilanını ve avukattan alınan mektubu sunmasına rağmen, teknoloji firmasının tuş kilidini açmayı kabul etmediğini söyledi.

Anneden yazılı izin

Grant’in annesi iki yıl önce kanser tanısı konulduğunda bir iPad satın aldı ve tedavi boyunca cihazı daha çok oyun oynamak ve oğullarıyla video görüşmesi yapmak için kullandı. Anne, bıraktığı vasiyette mal varlığının beş oğlu arasında bölüşülmesini istedi.

Ancak annelerini kaybettikten sonra, iPad’in kullanıcı adını ve şifresini bilmediklerini fark eden kardeşler, Apple’a başvurdu. Şirket ise iPad’in kilidini açmak için hayatını kaybeden anneden yazılı izin talep etti. Josh Grant, “Annemiz öldüğü için elbette yazılı iznini alamazdık. O yüzden ağabeyim Apple’ı birçok kez ziyaret etti. iPad’i alabilmesi için sürekli kanıtlar istiyorlardı. Annemizin ölüm belgesini, vasiyetini, avukatın mektubunu verdik; yetmedi. Şimdi ise cihazın ve iTunes hesabının gerçekten annemize ait olduğunu kanıtlayacak bir mahkeme kararı talep ediyorlar. Bu işlemin avukat aracılığıyla yapılması gerek. Avukatın bir saatlik ücreti de 200 sterlin. Boşuna para harcanıyor” dedi. Böyle giderse annelerinin iPad’ini parlak bir bardak altlığı olarak kullanacaklarını belirten Grant, “Ben Apple’ın büyük hayranlarından biriyim ama elimizdeki her kanıtı sunduk” dedi.