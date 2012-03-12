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Yaşam

Miras kalan tava için yengesine dava açtı!

Babadan miraz kalan 200 TL değerindeki bakır tava aile bireylerini birbirine düşürdü

12 Mart 2012 20:04

 

T24 - Rize'de, babasından miras kalan 200 lira değerindeki bakır pekmez tavasını kendisine kullandırmayan yengesine dava açan Yunus Köksal Akyıldız, mahkeme kararıyla tavayı geri aldı.

 
Kent merkezine bağlı Balıkçılar köyünde yaşayan Yunus Köksal Akyıldız ile Sinan Akyıldız kardeşler, babaları Nusret Akyıldız'dan miras kalan 60 yıllık bakır pekmez tavasını dönüşümlü olarak kullanmaya başladı.
 
Ancak kardeşlerden ayrı bir evde yaşayan Sinan Akyıldız'ın 5 yıl önce vefat etmesinin ardından, bu kişinin eşi Sevgen Akyıldız, istemesine rağmen tavayı Yunus Köksal Akyıldız'a kullandırmadı.
 
Yunus Köksal Akyıldız da ısrarlarına rağmen tavayı kullanmak için yengesinden alamayınca "ortak malı kullandırmadığı" gerekçesiyle Sevgen Akyıldız aleyhine Rize Sulh Hukuk Mahkemesine dava açtı.
 
Dava sürecinde, tavayı görmek isteyen hakimin talebi üzerine dava konusu tava, mahkemeye getirildi.
 
Tavayı inceledikten sonra davayı karara bağlayan hakim, davacı Yunus Köksal Akyıldız'ı haklı bularak, dava konusu pekmez tavasının baba evinde oturduğu için Yunus Köksal Akyıldız'da kalmasına karar verdi. 
 
Hakim, mahkeme masraflarının da davalı Sevgen Akyıldız'dan tahsil edilmesini kararlaştırdı.
 
 

21 kilogram ağırlığında, 200 lira

 
 
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan davacı Yunus Köksal Akyıldız, babası Nusret Akyıldız'dan kalan pekmez tavasını babasından sonra ölen kardeşi Sinan Akyıldız ile bir süre dönüşümlü olarak kullandıklarını hatta isteyenin tavayı komşularına da kullandırdığını söyledi.
 
Kardeşi Sinan Akyıldız'ın vefat etmesinin ardından ihtiyaç duyduğu için kullanmak amacıyla tavayı yengesi Sevgen Akyıldız'dan istediğini ifade eden Akyıldız, "Birkaç kez bana lazım olduğunu söyledim. Hatta başkalarıyla haber gönderdim ama yengem tavayı bana vermemekte ısrar etti. Bunun üzerine, pekmez tavasını alabilmek için dava açtım" dedi.
 
Dava sonunda mahkemenin kendisini haklı bulduğunu söyleyen Yunus Köksal Akyıldız, "Mahkeme de benim haklı olduğuma karar verdi ve pekmez tavasının baba evi olan benim evimde kalmasına karar verdi. Tava, icra müdürlüğü vasıtasıyla yengemden alınarak bana verildi. Şimdi ben de kullanacağım, isteyen komşulara da vereceğim" diye konuştu.
 
Tavanın 21 kilogram ağırlığında, 200 lira değerinde olduğu belirtildi. 

 

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