Miras değil, hippi yadigârı

Hippilerin Budizm ve ucuz uyuşturucuya ulaşmak için aştıkları yolların tanıkları olan Volkswagen ve Mercedes marka otomobil ve minibüsler, şimdi Katmandu’nun şehir içi ulaşımında kullanılıyor



70’li yılların başında özgürlük ve barış idealleri uğruna, Budizm’in merkezi Katmandu’ya gitmek için binlerce kilometre yol kat eden hippilerin geride bıraktığı otomobiller, şimdi Katmandu halkının ulaşımı için kullanılıyor. Avrupa ülkelerinden çıkıp, İstanbul üzerinden Nepal’e yolculuk yapan hippilerin Katmandu’da bıraktığı Mercedes ve Volkswagen marka minibüsler artık şehrin karakteristiği olmuş.



Çoğu hippinin eve dönüş parası bulmak ya da yaptığı harcamaları karşılamak için sattığı bu otomobiller Katmandu halkı tarafından çok sevilmiş. Şehirlerinde ilk kez böyle otomobiller gören Katmandulular çok ucuz fiyatlara aldıkları bu eski otomobilleri tamir edip, toplu ulaşım için kullanmaya başlamış.



Otomobil tamircisi Nareş Şrestha, hippi gençlerin Nepal’de geçirdikleri zaman süresince uyuşturucu ve yiyecek almak için minibüslerini elden çıkardıklarını ve çoğunun otostopla dönmeye Katmandu halkı, otomobillerini bırakmak zorunda kalan hippileri ‘iyi çocuklar’ olarak anıyor.



Nepal, 1970’lerde hippi gençleri için ‘mutlaka gidilmesi gereken’ neredeyse moda olan bir rotaydı. Almanya, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden çıkıp Türkiye, İran, Afganistan ve Pakistan üzerinden Nepal’e ulaşan hippiler, Hindu kültürüne ve ucuz uyuşturucuya ulaşmak için zaman zaman otostop çekiyor ya da yürüyordu.



Şehirlerinde hippilerden kalma 200 Mercedes Benz minibüs ve 60 Volkswagen otomobil olan Katmandu halkı, otomobillere baktıkça hippileri ve o zamanları hatırlıyormuş. Katmandu halkı hippi gençlerin ‘iyi çocuklar’ olduğunu, sattıkları otomobillerin de sağlam çıktığını, yıllardır sorunsuz çalıştığını söylüyor. Birkaç ufak tamirle yeni gibi olan otomobiller, Katmandu sokaklarında o günlerden kalan birer anı olarak dolaşmaya devam ediyor. (Radikal)

