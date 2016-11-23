Miras davası için Abu Dabi'ye giden Türk avukatlar, belgeler sahte çıkınca 'Emir'i dolandırmak'tan tutuklandı!

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki dedesinden yüklü miktarda miras kaldığını iddia eden bir kişinin verdiği belgelerle parayı almak için Abu Dabi’ye giden iki Türk avukat, "Emirin bankasını dolandırmaya çalışmak"tan tutuklandı; saçları kazındı, ayaklarına pranga vuruldu.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, İstanbul'da Bora A. isimli bir kişi, Abu Dabi’de vefat eden dedesinden yüklü miktarda miras kaldığı iddiasıyla, kısa süre önce Avukat Vahit Aykut Ergil’e (78) birtakım belgeler ve vekaletname verdi.

Miras işlemlerini takip etmeyi kabul eden Ergil, Dubai’de bulunan İstanbul Barosu Dış İlişkiler Başkanı Avukat Metin Uracin’den, tercümanlık için yardım talep etti. İki avukat, 26 Ekim’de Abu Dabi’de buluştu.

"Sizi şöyle alalım"

Miras işlemleri ve miras kalan paranın transferi için banka yetkililerine belgeleri sunan avukatlar, bir odaya alınarak beklemeleri söylendi. Bir süre sonra odaya gelen polisler, iki avukatı “Sahte belgelerle emirin bankasını dolandırmaya kalkışmak” iddiasıyla tutukladı. 27 Ekim’de tutuklanan iki avukatın saçları kazıtıldı, ayaklarına pranga vurularak cezaevine konuldu.

Tahliye olan tutukluyla dışarı haber uçurdular

İki avukatın Türk Büyükelçiliği’yle iletişim kurmalarının da engellendiği öne sürülürken, durum, avukat Metin Uracin’in, aynı koğuştan tahliye olan bir tutukludan, başka bir avukat arkadaşını aramasını rica etmesiyle ortaya çıktı.

Tahliye olan tutuklunun aradığı Avukat Elif Akkoyunlu, durumu öğrenir öğrenmez Abu Dabi’ye gitti. Avukat Akkoyunlu da meslektaşlarının durumunu, "İnanılır gibi değil, şeriat hukuku kuralları geçerli, 15 günde ancak iki defa onlarla görüşebildim" diye aktardı.

Durumları perişan, sahte olacağını düşünmemiş

Dubai’de bugün görüşülecek ilk duruşmayı bekleyen Avukat Elif Akkoyunlu, Hürriyet’e durumu şöyle aktardı:

“İki meslektaşım ile cezaevinde görüştüm. Şok içerisindeler. Avukat Ergil, belgelerin sahte olacağını hiç düşünmemiş. Metin Uracin’in hiçbir şeyden haberi zaten yok; o dil bildiği için tercüman olarak Dubai’den Abu Dabi’ye geçmiş. Önce bankanın parayı vermek istemediğini düşünmüşler. Şimdi 15 günde bir hâkim karşısına çıkacaklar. Hâkim üçüncü duruşmada karar veriyor. İlk duruşma bugün ve henüz hiçbir şey yapamadık.”