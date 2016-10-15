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Miranda Kerr'in evinde silah sesleri

Avustralyalı manken Miranda Kerr’in Amerika'da bulunan evine bir kişi girmek istedi

15 Ekim 2016 19:30

Avustralyalı manken Miranda Kerr'in 5 yaşındaki oğlu Flynn Christopher Bloom ile yaşadığı eve bir kişi çitlerden atlayarak girmeye çalıştı.

33 yaşındaki Kerr'in Malibu’daki evinde bulunan güvenlik görevlisi eve girmek isteyen kişiye müdahele etti.

İçeri girmek isteyen saldırgan, güvenlik görevlisini gözünden bıçakladı. Bıçaklanan güvenlik görevlisi saldırgana dört kez ateş açtı. Kurşunlardan biri saldırganın kafa kısmına isabet etti.

Olay sonrası saldırgan ve güvenlik görevlisi Los Angeles’ta aynı hastanede tedavi altına alındı.

Güvenlik görevlisi ve saldırganın durumunun ağır olmadığı açıklandı. Kerr'in olay sırasında evde olmadığı bildirildi.

Kerr, olayın yaşandığı evi 2014 yılında Orlanda Bloom'dan boşandıktan sonra almıştı.

Miranda Kerr ile Orlando Bloom 2010 yılında evlenmişlerdi. 2011 yılında ise Flynn adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Çift 2013 yılında ayrıldı.

Miranda Kerr ayrılığın ardından Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel’le nişanlandı.

Snapchat uygulamasının kurucusu, 4 Haziran 1990 ABD doğumlu Evan Spiegel, 2,1 milyar dolarlık servet sahibi.

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