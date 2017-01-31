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Miranda Kerr: Eski eşim ve nişanlım çok iyi anlaşıyor

"Birbirimizi çok seviyoruz; hayatımızın sonuna kadar yakın olmayı sürdüreceğiz"

31 Ocak 2017 16:50

Dünyaca ünlü model Miranda Kerr, eski eşi Orlando Bloom ve Bloom'un sevgilisi Katy Perry'yle ilişkisi hakkında konuştu.

"Biz modern bir aileyiz" diyen Miranda Kerr, Orlando Bloom'dan olan oğlu Flynn'in, Katy Perry'yi çok sevdiğini ve nişanlısı Evan Spiegel'in eski eşi Bloom'la çok iyi anlaştığını söyledi. "Belki de beşimiz Avustralya'da bir çiftlik satın alıp birlikte yaşarız" diyen Kerr, eski eşi için "Birbirimizi çok seviyoruz. Hayatımızın sonuna kadar yakın olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Miranda KerrOrlando BloomKaty Perry

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