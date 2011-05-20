Minyatür Sanatı Nasıl Yaşar?

T24- Yüzyıllara direnen minyatür, görselliğin sınır tanımadığı günümüzde varlığını nasıl sürdürecek?..

Geleneksel Türk-İslam kağıt sanatının temsilcileri olan tezhip, hat, ebru ve minyatürü dört yapraklı yoncaya benzetirsek, minyatür onların içinde belki de en boynu bükük kalanı. Kıl fırçalarla çizilen, oldukça meşakkatli, yapımı aylar hatta yıllar sürebilen, nakkaşını kör eden bu nazlı sanattan; elimizde kalan, bugüne ulaşanlar; kabdan kaba boşalan sular gibi döküle azala, ancak bir iki kitap ve tek tek sahifeler. Surname-i Humayun olarak adlandırılan bu kitaplardan en ünlüsü, 18.yy İstanbul’unun sosyal hayatını anlatan Levni Surnamesi.





Olayların görsel tanıkları





Osmanlı minyatürünün en önemli özelliği tarihi olayların anlatılmasında minyatürün metne yardımcı unsur olarak kullanılması, mevzunun tasviri için sahnenin resmedilerek anlatımın pekiştirilmesi. İslam dünyasında, resim sanatının temsilcisi olarak kabul gören minyatür; sanat olmasının yanı sıra görsel manada da tarih aktarımını sağlayan en önemli kaynaklardan biri. Leyla ile Mecnun hikâyesi, Kanuni’nin Irakeyn seferi minyatürler sayesinde bugünlere taşınıyor. Ancak, 18. Yüzyıl Osmanlısında son günlerini yaşıyor ve bu dönemin sonuna doğru, batı resim sanatına duyulan aşırı ilgi Türk minyatürünün giderek özelliğini kaybetmesine neden oluyor.





Minyatür buluşmalar





Cumhuriyet döneminde ise minyatür sanatına büyük emeği geçen Prof. Süheyl Ünver ve Nusret Çolpan gibi yakın dönemde yitirilen üstadlar sayesinde Minyatür sanatı yeniden canlanıyor, hatırlanıyor. Peki minyatür sanatı, teknoloji çağına yenik mi düşecek yoksa yeni yaşam alanları bulabilecek mi? İşte bu soruların cevabının aranacağı bir sempozyum düzenlenecek 21-27 Mayıs tarihleri arasında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün uhdesinde gerçekleşecek olan sempozyuma sanat tarihçileri ve minyatür alanında önemli çalışmalar yapan sanatçılar katılacak. Nusret Çolpan ve Prof Süheyl Ünver gibi ustaların eserlerinin sergileneceği, atölye çalışmaları ve çeşitli aktivitelerin de olacağı toplantılar zinciri CRR konser salonunda gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi 212 312 63 00 numaralı telefondan veya www.gelenekselsanatlar.org sitesinden edinilebilir.



Sempozyum programı;

21 Mayıs Cumartesi; 10.00: Açılış-Mini Konser (CRR)

10.30–11.00: Açılış konuşmaları,

11.00–12.30: Sempozyum (I. Oturum)

13.30–14.30: Sempozyum (II. Oturum)

Sergi;

14.30: Sergi Açılısı ve Kokteyl (CRR)

Sergiye katılacak sanatçılar: Berrin Çakın Güç, Cahide Keskiner, Celaleddin Karadas, Dilek Yerlikaya, Fatma Zehra Aktas, Gülbün Mesara, Gülçin Anmaç, Hacer Ünal Hazar, Mehtab Kardas, Nilgün Gencer, Nurten Ünver, Sehnaz Biçer Özcan, Sermin Ciddi, Taner Alakus, Zehra Çekin, Ülker Erke ve eserleri ile Nusret Çolpan ve Süheyl Ünver.

Atölye Buluşmaları;

22 Mayıs Pazar: 12.30 Atölye Buluşması: Taner Alakus Minyatür Atölyesi, (Kariye, Edirnekapı),

24 Mayıs Salı: 13.30 Atölye Buluşması, Uygulamalı Türk-Islam Sanatları Kütüphanesi (Hekimoglu Ali Pasa, Fatih)

25 Mayıs Perşembe: 15.00 Atölye Buluşması, Cahide Keskiner Minyatür Atölyesi (Mühürdar, Moda)

27 Mayıs Cuma: 15.00 Atölye Buluşması, Nakkas Tezyini Sanatlar Merkezi (Valide-i Atik Külliyesi, Üsküdar)





(Star gazetesi / Perihan Altınsoy)