'Minili’ astsubay davayı kaybetti

T24 - Kırmızı mini etekle yakalanan erkek astsubayın TSK’dan çıkarılması işleminin iptali için açtığı dava, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde oyçokluğuyla reddedildi.



Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), İstanbul’daki bir parkta üzerinde kırmızı mini etek, kadın atleti ve ten rengi çorapla yakalanan erkek astsubaya, “psikoseksüel bozukluk” tanısı koyulduğunu, astsubayın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) emeklisi statüsü kazanamayacağını vurguladı. Astsubayın, TSK’dan çıkarılması işleminin iptali için açtığı davanın oy çokluğuyla reddedildiği kararında, “Salt cinsel yönelimi, bir muvazzafın TSK’nın itibarını sarsacak davranışlarda bulunmasına izin vermez” denildi.





‘Karar ölçülü değil’



Mahkemede karşı oy veren üye, olayın, davacının içinde bulunduğu psikolojik rahatsızlığın sonucu olarak kabul edilmesini, tek bir eyleme dayanılarak, ordudan ayırma işleminin ise “ölçülü” olmadığı için iptali gerektiğini savundu.



Davacının, TSK mensubuna yakışmayacak, toplumca hoş karşılanmayacak ve ahlaki değerleriyle örtüşmeyecek şekilde kadın kıyafeti giymesinin, “hemcinslerine karşı cinsel ilgi duyması”nın TSK’da görev yapmasını engelleyecek “ahlaki düşüklük” derecesinde olduğuna dikkat çekildi.



Dava dosyasına göre olay şöyle gelişti:



“İstanbul’da, 9 Ekim 2008’de, saat 01.15’te, bir parkta kırmızı mini etek, ten rengi kadın çorabı ve kadın atleti olan bir erkek, polisi görünce kaçmaya başladı. Ancak bir süre sonra polisin ‘dur’ ihtarına uydu ve askeri kimlik kartını gösterip ‘özel bir görevdeyim’ diye savunma yaptı. Yanındaki eşofmanları giymesine izin verilen astsubay, muayenede ise üzerindeki tangayı çıkarıp çöp kutusuna attı.”





‘Psikoseksüel bozukluk’



Astsubay hakkında savcılıkça, “hayasızca hareketlerde bulunmak” suçundan dava açıldı. “Başkalarıyla gayri tabii mukarenette (eşcinsel ilişki) bulunmak”tan yürütülen kovuşturmada ise takipsizlik kararı verildi. Askeri hastanece “ileri derecede psikoseksüel bozukluk” tanısıyla “TSK’da görev yapamaz” raporu verilmesinin ardından astsubayın, disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle resen emekliliğine karar verilmişti.







