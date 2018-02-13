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Miniklerden Mehmetçiğe 'komando yemini' ile destek

Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Divriği ilçesinde yaşları 9 ila 12 arasında değişen çocuklar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla komando yemini etti

13 Şubat 2018 17:23

Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Divriği ilçesinde yaşları 9 ila 12 arasında değişen çocuklar, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla komando yemini etti.
Divriği Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bünyesindeki çocuklar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde PKK/YPG\'li teröristlere yönelik yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na \'komando yemini\' ile destek verdi. Yaşları 9-12 arasında değişen 18 erkek öğrenci, hep birlikte komando yemini etti. Yemin sonunda Türk bayrağı açan öğrenciler Afrin\'deki Mehmetçiklere selam gönderdi. Öğrencilerin yemin ederken çekilen görüntüleri ilgi gördü.

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