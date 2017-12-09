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Minik Zeliha, salıncakta boynuna ip dolanması sonucu öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da 3 yaşındaki Zeliha Aslan, iddiaya göre, evlerinin bahçesinde salıncakta sallanırken boynuna ip dolanması sonucu yaşamını yitirdi

09 Aralık 2017 21:21

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da 3 yaşındaki Zeliha Aslan, iddiaya göre, evlerinin bahçesinde salıncakta sallanırken boynuna ip dolanması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra Haliliye ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan Zeliha Aslan, yakını bir çocuk tarafından salıncağa bindirildi. Çocuk, arkadaşlarıyla oynarken, minik Zeliha\'nın boynuna salıncak ipi dolandı. Bir süre sonra yakınları tarafından salıncakta hareketsiz ve yüzü morarmış halde bulunan Zeliha, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste doktorların müdahalede bulunduğu Zeliha Aslan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Zeliha\'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ailenin ifadesine başvuran jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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