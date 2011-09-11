-Minik Umut'un yaşam savaşı KONYA (A.A) - 11.09.2011 - Konya'da doğuştan kas hastalığı nedeniyle yutma fonksiyonu gelişmeyen ve soluk alıp vermede güçlük çeken 5 aylık Mustafa Umut, nefesi solunum cihazıyla, mamasını da karın bölgesine açılan deliğe yerleştirilen tüp yardımıyla alıyor. İki yıllık evli olan Mehmet (26) ve Hümeyra Erdoğan (24) çiftinin ilk çocukları Mustafa Umut, doğumundan hemen sonra solunum yetmezliği teşhisiyle kuvöze alındı. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kas hastalığı teşhisi konulan ve şimdi 5 aylık olan Mustafa Umut'un gelişiminin yaşıtlarına göre daha yavaş olduğu, kollarıyla ellerini hareket ettiremediği gözlendi. Rahatsızlıkları nedeniyle doğduğu günden bu yana hep hastanede yaşamını sürdürmek zorunda kalan ve söylenenleri duyan ancak tepki veremeyen Mustafa Umut bebek, boğazından açılan nefes borusundan bağlanan solunum cihazıyla yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Hastalığına bağlı yutma fonksiyonu da gelişmeyen, bu nedenle ağız yoluyla aldığı hiçbir şeyi yutamayan Mustafa Umut'un karnında mideyle cildi birleştiren bir delik açıldı. Buraya yerleştirilen tüp ve enjektör yardımıyla Mustafa Umut, karnından mamayla beslenebiliyor. Anne Hümeyra Erdoğan, oğlunun dünyaya geldikten sonra yaşantısının hep hastanede devam ettiğini belirtti. Oğlunun durumuna çok üzüldüklerini ancak ellerinden pek fazla bir şey gelmediğini ifade ederken gözyaşlarına hakim olamayan Erdoğan, ''Oğlumun nefesini solunum cihazıyla alması, acıktığında da karnındaki delikten şırınga yardımıyla beslemek beni çok üzüyor. Oğlumun çok acı çektiğinin farkındayım ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yaşam fonksiyonlarını zor şartlarda devam ettiren oğlumu yaşatmak istiyoruz'' dedi. Bir ailenin yaşayabileceği en kötü günleri yaşadıklarını, yine de hep şükrettiklerini kaydeden Erdoğan, kendisinden kat kat büyük olan borulardan gelen havayla yaşatılan ve karnından beslenen oğlunun sürekli başında durmak zorunda olduğunu söyledi. Gece bağlam birikip solunumu durmasın diye oğluna gözü gibi bakmak zorunda olduğunu, geceleri gözüne uyku girmediğini belirten Erdoğan, oğlunun yaşam mücadelesine katkıda bulunmak için elinden ne geliyorsa yapacağını ifade etti. Mustafa Umut'un doktoru Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sevgi Pekcan, çocuğun kas hastalığı nedeniyle vücudunu kullanamadığını ancak söylenenleri anladığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Pekcan, Mustafa Umut'un nefes borusu açılıp solunum cihazına bağlandığını belirterek, ''Çocuğun yutma ve nefes alıp verme fonksiyonu gelişmemiş. Bu nedenle solunum cihazına bağlanan çocuğun beslenmesi için de karın bölgesine mideyle cildi birleştiren bir delik açıldı. Buraya yerleştirilen tüple çocuk mamasını alabiliyor. Çocuk bu şekilde yaşamını sürdürecek'' diye konuştu. Bu tür rahatsızlığı bulunan ailelerin çocuklarının durumunu kabullenmekte çok zorlandığına dikkati çeken Pekcan, çocuklarının cihaza bağlanmasını ve vücutlarında delik olmasını istemeyen ailelerin çocuklarının ömürlerini kısaltıp daha fazla acı çekmelerine neden olduklarını kaydetti.