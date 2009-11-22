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Yaşam

Minik taraftarların kavgası hastanede bitti

22 Kasım 2009 03:32

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrasında minik taraftarlar arasında çıkan kavgada darpedilen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı maç sonrasında çok sayıda Beşiktaş taraftarı galibiyeti kutlamak için Cumhuriyet Alanı'nda toplandı.

Bu sırada yoldan geçen ve Fenerbahçe taraftarı olduğu bildirilen Ali A. (9) ile kimlikleri belirlenemeyen bir grup çocuk arasında kavga çıktı.

Kavgada, diğer çocuklar tarafından darpedildiği öne sürülen Ali A., Bandırma Güven Karahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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