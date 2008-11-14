Minik T sıradaki aileye verildi

Küçük T. aileden ayrılırsa ruh sağlığı bozulur

İzmir'de, annesi 15 ay boyunca aramayınca ‘evlatlık verilme’ şartları oluşan ve 19 ay kendisine koruyucu aile olan Sezgin- Hikmet Sazar çiftinden alınan 2.5 yaşındaki T.'nin evlatlık için sırada bekleyen aileye verildi. Minik kızın koruyucu aileden alındığı gün yeni ailesine teslim edildiğini belirten İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, “Birbirlerine uyum sağladılar, hiçbir sorun yok. Koruyucu aile istese de T.'yi evlat edinemezdi. Çünkü çocukla olması gereken yaş farkı yeterli değil. Evlat edinme başvuruları yok, olsa da sırayı beklemek zorundalardı” dedi.Tıptan umudunu kesenlerin evlat sahibi olmak için kapısında beklediği İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, bir çocuğu koruyucu ailesinden alıp başka bir aileye evlatlık vermesiyle gündeme gelirken, ‘mevzuat’ da tartışılmaya başlandı. Minik T.'ye 19 ay anne ve babalık yapan Sezgin-Hikmet Sazar çifti, minik kızı kuruma verdikten sonra büyük acı yaşadıklarını dile getirip, ‘mevzuat’ engelini aşmaya çalışırken, yetkililer tartışmalara nokta koydu. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, koruyucu aile olmak isteyen çiftlerin ‘koruyucu aile’ sözleşmesini baştan imzalayıp kabul ettiklerini hatırlatarak şunları söyledi:“Öncelikle bilinmesi gereken koruyucu aileden aldığımız çocuğumuz şu an kendisini evlat edinen ailesiyle birlikte. Hiçbir sorun yaşamıyorlar, birbirlerine alıştılar. Aile bakamadığı çocuğu kuruma bıraktığında arayıp soruyor ve evlatlık verilmesini istemiyorsa, o çocuğu koruyucu aileye veriyoruz. Eğer gerçek aile evlatlık verilmesine rıza gösteriyor veya bir yıl süreyle süreyle arayıp sormazsa çocuk sırada bekleyen ve gerekli şartları taşıyan aileye evlatlık veriliyor. Bunun için de biz mahkemeye başvuruyoruz ve bu işlemi mahkeme kararıyla yapıyoruz. T. kuruma ilk geldiğinde anne arayıp soruyordu. Dolayısıyla evlatlık veremediğimizden koruyucu aile Sazar çiftine verildi. Ancak bebeğin gerçek annesi 15 ay boyunca bizi aramayınca evlatlık verme şartları oluştu ve T.'yi sırada bekleyen aileye verdik. Bu olaydan 15-20 gün önce de yine bir çocuğumuz koruyucu aileden alıp sırada bekleyen aileye verdik. Koruyucu aile baştan şartları kabul ediyor. ‘Bu çocuk hiçbir zaman benim nüfusuma geçmeyecek, öz ailesi istediği takdirde geri dönecek, evlat edindirildiği takdirde evlat edindirilecek ya da ben iyi bakmazsam kurum benden alacak’ ön kabulüyle koruyucu aile oluyorlar. Tersini düşünürsek koruyucu aile de istediği zaman çocuğu kuruma geri verebilir. Evlat edinmede çocuğun hakları daha fazla korunuyor. Yani ailenin öz çocuğu konumuna geçiyor. Koruyucu aile ile çocuk arasında duygusal açısıdan bağlılık olmaması mümkün değil. Baştan bu konuşuluyor ve kendileri uyarılıyor.”T.'nin koruyucu ailesinin evlat edinme başvurularının bulunmadığını, bulunsa dahi annenin yaşının T.'yi evlat edinmesi için gerekli yaş aralığında olmadığını belirten yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu aile biraz olayı tırmandırdı. Evlat edinme başvuruları yok, başvursa bile sıra beklemesi lazım. Beklemediğini varsayalım o yaş grubunda evlat edinemez kesinlikle. T. 2 yıl 4 aylık. Evlat edinmede ailedeki küçük olan eşin yaşı baz alınıyor. Yaşı küçük eşin evlat edinilecek çocukla en az 18, en fazla 40 yaş fark farkı olması gerekiyor. Bu örnekte anne 45 yaşında. Dolayısıyla en küçük 5 yaşındaki bir çocuğu evlat edinebilirler.”Öte yandan Sosyal Hizmetler yetkilileri, İzmir'de hiç çocuğu olmayan 234 ailenin evlat edinme sırasında beklediğini söyledi. Bunlardan 130 ailenin ‘0-1 yaş kız çocuğu’ istemiyle sırasında beklediğini belirten yetkililer, “Yaş ve cinsiyet nedeniyle sıra uzuyor. Genelde 0-1 yaş, açık tenli, kız ve buluntu olması isteniyor. Yani annesi babası olmasın isteniyor. Ama bu bakkaldan siparişle alınacak bir şey değil. Aile rızası olmadan ya da mahkeme kararı olmadan kimse evlat edindirilemez. Böyle olunca da 4-5 yıl bekleniyor. 0-1 yaş denildiğinde 5 yıl bekleniyor. Bu yıl 25 çocuk evlat edinildi. Hukuki olarak koruma altına alınan tüm çocuklar koruyucu aileye yerleştirilebilirler ama özellikle büyük yaş grubundakilere kimse koruyucu aile de olmak istemiyor” dedi.