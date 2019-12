Minik Şevval'in azmi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ortopedik engelli Şevval Yılmaz'ı okula her gün annesi götürüp getiriyor.



Gecekonduda maddi sıkıntılarla yaşam mücadelesi veren 5 nüfuslu Yılmaz ailesinin en küçük kızları Şevval (8), her sabah annesine tutunarak okula gidiyor. Okul çıkışında da annesi kendisini almak için bekliyor. Ailesinin 6 yıllık mücadelesine rağmen küçük Şevval'in yürümesi için istenen sonuç alınamıyor. Her gün kızını okula getirip götürmek zorunda olan anne Ayşe Yılmaz, kızı için maaş bağlanmasını istediğini belirterek, şunları söyledi:



''İki defa İzmir'e doktora götürdük ancak doktorlar yürüyemeyeceğini söylediği için tekrar Yüksekova'ya döndük. Şevval'e engelli maaşı bağlamak için rapor almak istesek de alamadık. Bize maaş almasını gerektirecek bir durum olmadığı söylendi. Şevval okumayı çok istiyordu. Her gün 'Anne ben ne zaman okula gideceğim' deyip duruyordu. Biz de Gazi İlköğretim Okulu'nun ana sınıfına kaydını yaptırdık. Bütün sıkıntılara rağmen Şevval için elimizden geleni yaptık ve eğitimden mahrum kalmaması için her gün okula ben getirip götürüyorum. Tek başına yürümekte zorluk çekiyor.''



Kızlarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlandıklarını belirten Yılmaz, tüm çabalarına rağmen sakatlık maaşı alamadıklarını kaydetti. Küçük Şevval ise okumayı çok sevdiğini, okula annesi olmadan gitmek istediğini ifade ederek, ''Kendi başıma yürüyemiyorum. Okula tek başıma gidemiyorum. Lütfen büyüklerimiz benim yürüyebilmem için yardımcı olsun. Okula annem olmadan, diğer arkadaşlarım gibi tek başıma yürüyerek, koşarak gitmek istiyorum'' dedi.