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Minik Sanem, okulun yangın merdiveninden düşerek öldü

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta okuduğu okulun ikinci katından, bir tarafı açık olan yangın merdivenlerindan düşen 6 yaşındaki Sanem Ece Boztaş hayatını kaybetti

29 Eylül 2017 20:09

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta okuduğu okulun ikinci katından, bir tarafı açık olan yangın merdivenlerindan düşen 6 yaşındaki Sanem Ece Boztaş hayatını kaybetti.
Olay saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Kampüsü içinde bulunan Cumhuriyet Üniversitesi İlk ve Ortaokulu\'nda meydana geldi. Gülsüm ve Burhan Boztaş çiftinin tek çocuğu olan 1-B sınıfı öğrencisi Sanem Ece Boztaş, iddiaya göre teneffüs saatinde okulun ikinci katındaki yangın merdivenine çıktı. Küçük kız iddiaya göre dengesini kaybedince yaklaşık 8 metreden, yangın merdiveninin açık tarafından bahçede yere çakıldı. Durumu gören teneffüsteki öğrenciler öğretmenlerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı ağır yaralı olarak CÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Ancak Sanem Ece Öztaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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