-MİNİK ÖĞRENCİLER OKUL YOLUNDA ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - İlköğretimde 1 milyon 300, okul öncesinde 1 milyon 100 bin olmak üzere yaklaşık 2 milyon 400 bin öğrenci bugün okulla tanışıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okula yeni başlayacak öğrencilerin okula alışmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan program uygulanacak. Okula yeni kayıt yaptıran öğrenciler bu nedenle diğer öğrencilerden bir hafta önce okula başladı. Uyum programıyla ''okul öncesi çocukları ve ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin okula uyumlarının sağlanması, okul kaygısının giderilmesi, sosyal ve sportif etkinliklerle öğrenme ortamını tanıması ve sevmesi, okul kurallarını öğrenmesi ve okula iyi bir başlangıç yapması'' amaçlanıyor. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, ilköğretime bağlı ana sınıflarına yeni başlayacak öğrenciler için hazırlanan uyum programı çerçevesinde bugün okullarda açılış törenleri düzenleniyor. Bugün okullarda okul müdürleri velilere bu uygulamanın amaçlarını, yararlarını ve okul öncesi eğitim programını özetleyen açıklamalarda bulunacak. Daha sonra tüm okul personeli velilere ve çocuklara tanıtılacak. Velilere ve çocuklara sınıfın basit kuralları anlatılacak. Veliler okuldaki uygun bir yerde bekletilirken, çocuklarla basit tanışma oyunları oynanacak. Çocuklarla pastel boya resim çalışması yapılacak ve çocuklar yaptıkları resimleri evlerine götürecek. İkinci gün, öğretmenler, çocukları ve velileri karşılayarak okulun ve sınıfın kurallarını hatırlatacak. Çocuklar sınıfta serbest oyun oynayabilecek. Kahvaltı ve temizlikten sonra çocuklar oyuncakları toplayıp yerleştirmeyi öğrenecek. Kukla eşliğinde öğretmenlerinden basit hikayeler dinleyecek olan miniklere, sınıf kuralları tekrar edilecek ve sınıf ile okul tanıtılacak. Öğrenciler, ikinci gün oyun hamuruyla serbest çalışma yapacak ve şarkılar eşliğinde oyun oynayacak. Ana sınıfı öğrencileriyle üçüncü gün, temizlik ve kahvaltıdan sonra oyuncaklar hakkında konuşulacak ve tuvalet ile lavabo kullanımına ilişkin bilgi verilecek. Hikaye anlatımı ve boyama etkinliklerinin ardından öğrencilerle bugüne kadar ''neyi neden'' yaptıklarına ilişkin sohbet edilecek. Öğrenciler son gün, rutin çalışmaların dışında okul çalışanlarının görevleri, ihtiyaç halinde kimlerden yardım alınacağı ve gün içinde neler yapıldığı konusunda bilgilendirilecek. -KALEM TUTMAYI ÖĞRENECEKLER- İlköğretime yeni başlayacak öğrenciler ise okul hayatlarının ilk haftasında ders düzenini, teneffüsü, defter kullanmayı ve kalem tutmayı öğrenecek. İlköğretim öğrencileri için uyum programında her biri 40'ar dakikadan toplam üç ders yapılacak ve her ders arasında 15-20 dakika teneffüs verilecek. Açılış töreninde uyum programı konusunda öğrencilere ve velilere uygulamanın amacına ilişkin açıklama yapıldıktan sonra ikinci derse geçilecek. Bu derste öğretmenlerle öğrenciler tanışacak, öğrencilere okulun ilgili bölümleri gezdirilecek. İlk gün öğrencilerin okuldan eve güvenle gelip gitmeleri konusunda eğitim verilecek ve şarkılı bir oyunla ders sona erecek. Öğrenciler ikinci gün okul ve sınıf kurallarını öğrenecek, sınıf, koridor, tuvalet ve kantinin kullanımı konusunda öğrencilere uygulamalı bilgi verilecek. Öğretmenlerin öykü okuyup öğrencilerin masallar anlatacağı ikinci günde, okul bahçesi ve spor salonunda da etkinlik yapılacak. Henüz oyun çağında olan ilköğretim birinci sınıf öğrencileri, okula başladıklarının üçüncü gününde sevdikleri oyuncakları anlatabilecekler, hayvanlarla ilgili bir şarkı söyleyebilecekler. Serbest resim çalışmaları yapacak öğrencilere, beden eğitimi için bahçede etkinlik düzenlenecek, enstrüman veya kaset eşliğinde müzikli bir oyun, dans veya ront öğretilecek. Minik öğrenciler uyum programının son gününde kalem tutmayı, defter ve tahta ile diğer sınıf araç gereçlerini kullanmayı öğrenecek. Öğrencilere okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yaptırılacak. Öğrenciler, beden eğitimi için bahçede yapılacak çeşitli etkinlik ve oyunlarla haftayı tamamlayacak. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı 20 Eylül Pazartesi günü başlayacak.