Minik öğrenciler için yarın zil çalacak

İlköğretim birinci sınıf ve okul öncesi öğrencileri yarın okula başlayacak. Okullarına alışmak amacıyla eğitime erken başlayacak minik öğrenciler, 18 Eylül'e kadar "uyum programı"na alınacak.

Öğrenciler, bu program kapsamında öğretmenlerinin gözetiminde çeşitli etkinliklere katılacak, okullarını, arkadaşlarını, öğretmenlerini tanıyacak.

Uygulamayla çocukların okula adaptasyonlarının sağlanması, okul kaygısının giderilmesi, öğretmenine güven duyup günlük akışa uyum sağlaması, oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını, öğretmenlerini tanıması, okul kurallarını öğrenmesi, aynı zamanda evine güvenle gidip gelme eğitimi alması ve okula iyi bir başlangıç yapması amaçlanıyor.

Bu eğitim öğretim yılında ilköğretim okullarına yaklaşık 1 milyon 292 bin öğrencinin kayıt yaptırdığı tahmin ediliyor. 2009-2010 eğitim-öğretim yılı ise 24 Eylül Perşembe günü başlayacak. Bazı özel okullar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan izinle eğitim-öğretim yılını yarın başlatacak.

Eğitim-öğretim yılının ilk yarısı 22 Ocak 2010 günü sona erecek ve öğrenciler, 5 Şubat'a kadar tatil yapacak. İkinci yarıyıl 8 Şubat'ta başlayacak ve 18 Haziran'da sona erecek.

Uyum programı

Bağımsız anaokulları ve anasınıfları ile uygulama sınıfları için ilgili öğretmenler tarafından okul öncesi eğitimin temel ilkeleri ve amaçları doğrultusunda oyunun temel etkinlik olarak dikkate alındığı, çocuğun okulu tanıma ve uyumunu sağlamasını kolaylaştıracak bir haftalık esnek bir program hazırlanacak.

Velilerin öğrencilerle beraber okula gelip gitmelerinin alışkanlık haline gelmemesi için veliler zaman zaman sınıf ortamına alınabilecek.

Velilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma servislerince okul, öğrenci ve veli ilişkisi, öğrencilerde oluşabilecek kaygılar, korkular ve alınacak önlemler gibi konularda bilgilendirme çalışmalarına yer verilecek.

3 ders olacak

Normal öğretim yapan okullarda birinci sınıflar kendi sınıflarında, ikili öğretim yapan okullarda ise birinci sınıflar başka bir sınıfta uygulama yaparken kendi sınıflarını dönüşümlü olarak kullanacak.

Uyum programı, 09.00-12.00 saatleri arasında 40'ar dakikalık üç ders saati ile 15-20'şer dakikalık iki dinlenme saatinden oluşacak. İlköğretim birinci sınıf öğrencileri başlangıç aşamasında okuma-yazmaya yönelik çalışmalar ile karşılaşmadığından ve bu yönde öğrencilerde isteksizlik görüldüğünden, bu programın son aşamasına doğru okuma-yazmaya yönelik faaliyetlere yer verilebilecek.

Okul öncesi eğitim alarak gelen öğrenciler, programın içeriğine daha önceden alışık oldukları için bu öğrencilerin yeni gelen öğrencileri ve programı olumsuz yönde etkilememeleri için gerekli tedbirler alınacak. Sınıflar ve öğrenciler arasında sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Okul fobisini yenme, drama, eğitsel oyun, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler gibi konularda yerel düzeyde hizmet içi eğitimler düzenlenerek öğretmenlere seminer verilecek. Taşımalı eğitime tabi ve YİBO öğrencileri, mevzuata aykırı olmamak şartıyla yerel imkanlar ölçüsünde eğitimden faydalandırılacak.

Şarkı söyleyip, masal dinleyecekler

Uyum programı kapsamında, öğrenciler ve öğretmenler tanışacak. Öğrencilere okullar tanıtılacak, sınıf, koridor, tuvalet ve kantin kullanımı hakkında bilgi verilecek.

Uyum programında, öğrenciler veya öğretmenler öyküler anlatacak. Öğretmenler, oyuncaklar hakkında konuşacak ve öğrencilerin sevdikleri oyuncakları anlatmalarına, şarkılar söylemelerine, oyun oynamalarına izin verecek. Minik öğrenciler, uyum programı kapsamında defter, kalem ve sınıftaki araçları kullanmayı da öğrenecekler.