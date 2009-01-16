Minik Kardelen'i tecavüz edip öldürmüşler

Almanya, Türk kızı Kardelen'i arıyor

Cenazesi Türkiye'ye geliyor



Paderborn polisi, ceset üzerinde dün yapılan otopsiden sonra bugün yaptığı açıklamada, kendisine tecavüz edilen Kardelen'in boğularak öldürüldüğünün tespit edildiğini belirtti.Polis, Kardelen'in kaybolduğunun bildirilmesi ve elbiselerinin gölün yakınında 2 kadın tarafından bulunmasından sonra geniş çaplı arama faaliyeti başlatmıştı. Küçük kızın cesedi, dün gölün güney sahilinde bulunmuştu.Katilin bulunması amacıyla polis, Paderborn kentinde Kardelen'in güncel fotoğrafının da yer aldığı afişler astı.Bu arada, Kardelen Kıraç için Paderborn'daki camide cenaze namazı kılındı.Katılım çok fazla olduğu için namaza gelenler camiye ve avluya sığmadı. Cenaze namazının ardından küçük Kardelen'in cenazesi Türkiye'ye gönderilmek üzere Düsseldorf havaalanına götürüldü.Paderborn Türk-İslam Cemaati tarafından yapılan açıklamada, cenazenin, Kıraç ailesinin memleketi olan Bingöl'e gönderileceği ve Kardelen'in orada toprağa verileceği bildirildi.Kardelen için Paderborn kentinde de mumlar yakıldı. Bu arada olaydan sonra ebeveynler çocuklarını okula kendileri getirip götürmeye başladı.