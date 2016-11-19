Minik Irmak'ı öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden zanlıya ağırlaştırılmış müebbet istemi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın bulunabilmesi için yapılan Müge Anlı'yla Tatlı Sert programına katılan ve burada küçük kızı öldürüp, Sarıkız Çayı'nın kenarına attığını itiraf eden Hikmet A.'nın ömür boyu hapsi istendi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Nurettin Doğan'ın haberine göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı, tecavüz edip boğarak öldürüldükten sonra cesedini gömmekle suçlanan komşusu Himmet Aktürk hakkındaki iddianameyi hazırlayan savcı, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 40.5 yıl hapis cezaları talep etti. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederken, ilk duruşma 2 Aralık'ta yapılacak.

Alaşehir'de gündelik işlerde çalışan 27 yaşındaki Suriye Kupal ve 44 yaşındaki Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak'taki evlerinin önünde oynayan kızları Irmak Kupal, geçen 14 Ekim'de ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen küçük Irmak bulunamadı. Baba Bilal Kupal'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı televizyon programında suçunu itiraf etti.

Ülkeyi şoke eden itiraftan sonra Himmet Aktürk'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıkta ilk olarak Irmak'ın ayakkabıları, ardından da bağ içerisinde cesedi bulundu. Irmak, kentte gözyaşları içinde toprağa verildi. Himmet Aktürk ise 'canavarca hisle öldürmek' suçundan tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Himmet Aktürk hakkındaki iddianameyi hazırladı. 11 sayfalık iddianame, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, tutuklu sanık Himmet Aktürk hakkında, 'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı'ndan 23 yıla kadar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'dan 17.5 yıl hapis cezaları istendi.

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. İlk duruşmanın 2 Aralık 2016 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.