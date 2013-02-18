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Yaşam

Minik Galatasaraylı lösemi hastası Tunahan Uğur yaşamını yitirdi

Tunahan Uğur, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine alındığı yoğun bakım servisinde yaşama veda etti

18 Şubat 2013 11:41

Milli Takımın bazı futbolcularının ziyaret ettiği ve fanatik Galatasaray taraftarı kanser hastası Tunahan Uğur (12) hayatını kaybetti.

İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji bölümünde kemik kanseri nedeniyle tedavi gören Tunahan Uğur, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine alındığı yoğun bakım servisinde yaşama veda etti.

Manisa'da oynayacakları Çek Cumhuriyeti karşılaşması için İzmir'e gelen oyunculardan Galatasaraylı Burak Yılmaz, Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Semih Kaya ve Umut Bulut'un yanı sıra Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan, 12 yaşındaki Tunahan Uğur ile 5 Şubat'ta bir araya gelmiş, Tunahan'a imzalı forma hediye etmişti.

Tunahan Uğur'un futbolcularla bir araya gelebilmesi için sosyal paylaşım sitesinde kampanya başlatılmıştı.

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