Minik elleriyle ördükleri atkıları asker ağabeylerine gönderdiler

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, İzmirlioğlu İlkokulu öğrencileri, minik elleriyle ördükleri atkıları Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere gönderdi.

İzmirlioğlu İlkokulu 3/E sınıfında eğitim gören 30 öğrenci, serbest etkinlik dersi kapsamında \'Ağabeylerimiz üşümesin\' adıyla Afrin\'de teröristlerle çarpışan kahraman Mehmetçik için atkı ördü. Minik elleriyle öğretmenleri Şadiye Turan Çakır\'ın yardımıyla örgü örmeyi öğrenen öğrenciler, kısa sürede atkıları ördü. Öğretmen ve aileleriyle birlikte PTT Kargo Şubesi\'ne giden öğrenciler kendi hazırladıkları kolileri teslim etti. Öğrenciler ayrıca Sevgililer Günü nedeniyle topladıkları kitapları, sevgilerini göstermek ve mektup arkadaşlığı başlatmak üzere Afyonkarahisar Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencilerine gönderdi.

Asker ağabeyleri için atkı örme fikrini sunan öğrenci İlsu Demirer, \"Örgülerimizi tamamladık ve bugün burada onları göndermeye geldik. Güzel bir proje olacağına inanıyoruz. Etkinlik kapsamında 28 atkı ördük. Bunları Afrin Operasyonu’ndaki asker ağabeylerimiz üşümesin diye yaptık\" dedi. Öğrencilerden Defne Ulkar ise \"Asker ağabeylerimiz üşümesin ve onlara moral vermek istedik. 28 atkıyı kargoya vererek onların üşümesini önleyecek ve moral vereceğiz\" diye konuştu.

Öğrencilerinin davranışının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen öğretmen Şadiye Turan Çakır ise şöyle dedi:

\"Öğrencilerim derste örgü örmeyi öğrendi. Daha sonra bunu bir etkinliğe dönüştürdük. Öğrencim, İlsu Demirer’in ortaya attığı fikirle başlayan etkinlikte öğrencilerimiz atkı ördüler. Bugün de örülen atkıları askerlerimize iletilmesi için kargoyla komuta merkezinin bulunduğu Gaziantep\'e gönderiyoruz.\"



FOTOĞRAFLI