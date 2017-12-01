Minik Elif Nur, babasının geri manevra yaptığı aracın altında kalarak öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik ilçesinde aracıyla geri manevra yapan İbrahim Olgun (43), kızı Elif Nur Olgun\'a (1) çarparak ölümüne neden oldu.

Yukarı Kocayatak mahallesindeki kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çiftçilik yapan İbrahim Olgun, evinin önüne 07 S 6436 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada annesinin yanından emekleyerek ayrılan kızı Elif Nur Olgun\'a çarptı. Aracın altında kalan Elif Nur, yakınları tarafından Serik Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Elif Nur, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Serik Cumhuriyet Savcısının yaptığı otopsinin ardından Elif Nur\'un cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Baba İbrahim Olgun ise gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI