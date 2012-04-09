Minik Ece bakıcı evinde boğularak öldürüldü

İlköğretim öğrencisi 7 yaşındaki Ece, bakıcı kadının psikolojik rahatsızlığı bulunan kocası tarafından yastıkla boğularak öldürüldü

Korkunç olay İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Hürriyet'in haberine göre, Ege Üniversitesi’nde görevli hemşire Yasemin Uslu ile bir firmada makine operatörü Emin Uslu, eylülde okula başlayan kızları Ece (7) için, yan apartmanlarında oturan emekli öğretmen Saliha Ak’ı bakıcı olarak tuttu. Anne Yasemin Uslu’nun önceki sabah Açıköğretim Fakültesi sınavı nedeniyle Saliha Ak’a teslim ettiği minik Ece, evde bir süre oynadıktan sonra odada yatakta haraketsiz olarak bulundu. Saliha Ak, yardım istediği apartman görevlisiyle birlikte Ece’yi hemen yakındaki tıp merkezine götürdü. Ancak küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık görevlilerinin ihbarı üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

Cinayeti itiraf etti

Ece’nin boğularak öldürüldüğünden şüphelenilmesi üzerine evde bulunan Saliha Ak’ın eşi Salih Ak gözaltına alındı. Psikolojik sorunlarından dolayı ilaç kullandığı ortaya çıkan Salih Ak, Ece uyuduğu sırada birden aklına boğmak gibi düşüncelerin geldiğini, sonrasında da yastıkla yüzünü kapatarak boğduğunu itiraf etti. Saliha Ak ifadesinde, “Mutfaktaydım. Bu sırada eşim yanıma geldi ve Ece’yi boğduğunu söyledi. Odaya koştum, Ece’yi uyandıramayınca kapıcıdan yardım istedim. Birlikte hastaneye götürdük” dedi. Tutuklanan Salih Ak pişman olduğunu söyledi. Ece Uslu dün ikindi namazı sonrasında toprağa verildi.

1 ay önce bademcik ameliyatı olan Ece’nin bu nedenle fenalaştığını düşünen anne Yasemin Uslu ve baba Emin Uslu, cinayeti öğrenince şoke oldu.