Miniğe, minik kalp

Kalp kasları iflas eden 2 yaşındaki kız çocuğuna, beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki bir kızın kalbi nakledildi



Türkiye’de ilk defa 2 yaşındaki bir çocuğa kalp nakli yapıldı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören ve Sağlık Bakanlığı’nın acil organ nakli listesinde bulunan 2 yaşındaki kız çocuğuna, Antalya’da beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki Elif Taşkın adlı kızın kalbi nakledildi.



Yaklaşık bir hafta önce Şanlıurfa’dan gelen ve “kalp adalesinin iflas etmesi” anlamına gelen kardiyomiyopati tanısı konulan Hayrünnisa Altandağ’ın sağlığına kavuşabilmesi için kalp nakli yapılması gerekiyordu.



Küçük çocuğun organ nakli listesinde acil sıraya alındığını kaydeden Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Özdoğan, şunları söyledi:

“Geldiğinde karnı iyice şişmişti. Kalp görevini yerine getiremiyordu ve iyice büyümüştü. Kalp kasılma gücü yüzde 50-60’ın üstünde olması gerekirken yüzde 17’lerin altına inmişti. İdrarını karnından bir sonda aracığıyla yapabiliyor ancak damardan beslenebiliyordu. Bilinci açık değildi. Bir hafta içinde uygun kalp bulunmadığında yaşamını yitirmesi bekleniyordu.”



Son anda kurtuldu



Birkaç gün önce sağlık durumu kötüleşen Hayrünnisa için, önceki gece, Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki bir çocuğun kalbi bulundu. Ancak Hayrünnisa, nakil için masaya yatırıldığında tamamen iflas eden kalbi durdu. Kalbe önce elle masaj yapıldı. Çalışmayınca göğüs açılarak makineye bağlandı ve 35 dakika içinde kalbi değiştirildi.

Özdoğan, “Eğer, kalp o gün hatta o saatlerde elimizde olmasaydı, Hayrünnisa bugün aramızda olamayacaktı. Ne mutlu bize ki bugün nefes alıyor ve durumu gayet iyi” dedi.





