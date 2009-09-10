Minibüsün çarptığı minik Sude öldü

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|İzmir'in Gültepe Semtinde Hakan Fenike, yönetimindeki yolcu
minibüsüyle 3 yaşındaki Sude Metingil ile anneannesi 55 yaşındaki Şükran
Metingil'e çarptı. Kazada anneanne Metingil hafif yaralanırken, minik Sude
hayatını kaybetti.
İşçievleri- Kuruçeşme
hattında çalışan Hakan Fenike, yönetimindeki 35 M 8894 plakalı yolcu
minibüsüyle, pazar alışverişinden dönen Şükran Metingil ve torunu Sude
Metingil'e çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine
bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, anneanne ve torununu ambulansla Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Anneanne Şükran Metingil ayakta
tedavi edilirken, minik Sude yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaklaşık 2 yıl önce eşinden ayrılan, minik Sude'nin annesi 30 yaşındaki
Seval Metingil'in, bir ay önce Marmaris'te bir otelin yiyecek içecek bölümünde
çalışmaya başladığı belirtildi. Kızı Sude'yi dedesi 65 yaşındaki İbrahim
Metingil ile anneanne Şükran Metingil'in baktığı öğrenildi. Kazayı haber alan
anne Seval Metingil İzmir'e geldi; eşiyle sorun yaşadıkları için kendi nüfusuna
kaydettirdiği kızının öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.
Yapılan
kontrolde alkosüz olduğu belirlenen şoför Fenike gözaltına alınarak Gürçeşme
Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, Fenike'nin
işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği
bildirildi.