Minibüsün çarptığı minik Sude öldü

İzmir'in Gültepe Semtinde Hakan Fenike, yönetimindeki yolcu minibüsüyle 3 yaşındaki Sude Metingil ile anneannesi 55 yaşındaki Şükran Metingil'e çarptı. Kazada anneanne Metingil hafif yaralanırken, minik Sude hayatını kaybetti.



İşçievleri- Kuruçeşme hattında çalışan Hakan Fenike, yönetimindeki 35 M 8894 plakalı yolcu minibüsüyle, pazar alışverişinden dönen Şükran Metingil ve torunu Sude Metingil'e çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, anneanne ve torununu ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Anneanne Şükran Metingil ayakta tedavi edilirken, minik Sude yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Yaklaşık 2 yıl önce eşinden ayrılan, minik Sude'nin annesi 30 yaşındaki Seval Metingil'in, bir ay önce Marmaris'te bir otelin yiyecek içecek bölümünde çalışmaya başladığı belirtildi. Kızı Sude'yi dedesi 65 yaşındaki İbrahim Metingil ile anneanne Şükran Metingil'in baktığı öğrenildi. Kazayı haber alan anne Seval Metingil İzmir'e geldi; eşiyle sorun yaşadıkları için kendi nüfusuna kaydettirdiği kızının öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.



Yapılan kontrolde alkosüz olduğu belirlenen şoför Fenike gözaltına alınarak Gürçeşme Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, Fenike'nin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.





