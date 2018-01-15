Minibüste işitme engelliyi öldüresiye döven 4 üniversiteliye gözaltı

Gökhan KESKİNCİ-Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da geçen perşembe, işitme engelli Agit Acun\'u (20) bindiği minibüste öldüresiye döven 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Bir tekstil firmasında işçi Agit Acun\'un kanser hastası annesi Cihan Acun, \"Görüntüleri izleyince yüreğim parçalandı\" dedi.

Olay, 11 Ocak Perşembe günü saat 21.45 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan işitme engelli Agit Acun, izin alıp, hastaneye gitti. Daha sonra hastane çıkışı evine gitmek için minibüse binen Acun, arka koltukta oturan 4 kişi tarafından başına vurularak taciz edildi. Arka koltukta oturanlar, kendilerine dönerek kulağını gösterip işitme engelli olduğunu anlatmaya çalışan Agit Acun\'a, saldırdı. Saldırganlar, minibüstekilerin gözleri önünde Acun\'u tekme tokat dövdü. Kendisini korumak için yerinden kalkıp, sürücünün yanına kaçan Agit Acun\'un üzerine gelen saldırganlar, gence acımasızca vurmaya devam etti. Minibüsteki kimsenin yardım etmediği Acun\'u öldüresiye döven saldırganlar, bir ara yol kenarında duran minibüsten inip kaçtı.

Düştüğü yerden minibüstekilere kulağını gösterip işitme engelli olduğunu anlatmaya çalışan Agit Acun\'u tanıyan bir kişi, ağabeyi İsmail Acun\'u arayarak kardeşinin dövüldüğünü söyledi.

Minibüsteki güvenlik kamerasına yansıyan saldırı görüntüsünün CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis, üniversite öğrencisi olduğu belirtilen saldırganlar A.G., Ç.C.Ç., İ.K. ve A.B.\'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan saldırganlar, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

ANNESİ: YÜREĞİM PARÇALANDI

Olaydan sonra polis merkezine gidip darp raporu alan Agit Acun\'un yüzünde ve gözlerinde morluklar oluştu. Kanser hastası Cihan Acun, oğluna yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi. Anne Acun, \"Onları adalete bırakıyorum. Bu kabul edilemez bir olay, Benim oğlum ne duyuyor ne de konuşabiliyor. Öldüresiye dövmüşler. Görüntüleri izleyince bir kez daha yüreğim parçalandı\" dedi.

Gencin ağabeyi İsmail Acun ise saldırganlardan birinin sporcu olduğunu öğrendiğini belirterek, \"Benim kardeşim bir tekstil firmasında işçi. Kendisi işitme engelli. Olay günü hastaneye gitmek için izin almış. Otobüse binen 3 kişi kendi aralarında kavga etmeye başlamış. Daha sonra benim kardeşimin kafasına 2 kere vurmuşlar. O da arkasına dönerek kulağının duymadığını anlatmaya çalışmış. Daha sonra kardeşimi öldüresiye dövmüş. Biri dövüş sporu ile ilgileniyormuş. O kişinin vurduğu her yumruk silah şiddetinde. Onun spordan men edilmesini istiyorum.\"

İŞARET DİLİYLE ANLATTI

Yaşadığı saldırının izlerini taşıyan Agit Acun ise darp raporu almak için Şehir Hastanesi\'ne ağabeyi ile birlikte gitti. Saldırıyı işaret diliyle anlatan Acun, suçsuz olduğunu söyledi.



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