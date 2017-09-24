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Minibüslerin yolcu kapma yarışı kazayla sonuçlandı

  Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de iki minibüsün yolcu kapma yarışı kazayla sonuçlandı

24 Eylül 2017 16:21

 

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE\'de iki minibüsün yolcu kapma yarışı kazayla sonuçlandı. Kaza anı ve minibüste yaşananlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kağıthane\'de akşam saatlerinde iki yolcu minibüsü, yolcu kapma yarışına girdi. Birbirini geçerek ilerleyen minibüs sürücüleri yol boyunca birbirlerine hakaretler de yağdırdı. O anlarda minibüslerden birindeki yolcular koltuk kenarlarındaki demirlere sıkı sıkı tutunarak \"aksiyon filmine dönüştü\" yorumunda bulundu. 
Bir süre devam eden yolcu kapma yarışı kazayla sonuçlandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Ancak minibüste korku dolu anlar yaşandı. Kaza sonrası araçlarında hasar oluşan minibüs sürücüleri yol ortasında bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından birşey olmamış gibi yollarına devam ettiler. O anlar da minibüste  bir yolcu tarafından görüntülenip  \"insan hayatı bu kadar mı ucuz\" denilerek sosyal medyada paylaşıldı.

(FOTOĞRAF)

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