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Minibüslerden bozuk para çalan hırsız yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, şehir içi yolcu taşıyan park halindeki minibüslerden toplam 600 lira bozuk para çaldığı öne sürülen 35 yaşındaki Mehmet A

22 Ağustos 2017 21:01

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, şehir içi yolcu taşıyan park halindeki minibüslerden toplam 600 lira bozuk para çaldığı öne sürülen 35 yaşındaki Mehmet A., güvenlik kamerasına yakalandı.
Merkez Seyhan İlçesi\'nde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 4 minibüsün içinden 600 lira bozuk para çalan zanlıyı yakalamak için, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği minibüs durağının güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlının kimliğini tespit etti. Görüntülerde, park halindeki bir minibüsün açık olan kapısından giren zanlının, ön kısımda bulunan bozuk paraları alarak kaçtığı tesbit edildi. Kısa sürede yakalanan Mehmet A.\'nın, aynı suçtan çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı. İfadesinin ardından Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

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