Minibüsler kalkıyor

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Özel şeritler geliyor

ntvmsnbc'nin haberine göre; megakent ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan önemli açıklamalar geldi. Bir televizyon programına katılan Topbaş, "Minibüsler kaldırılacak. Ama minibüs esnafını mağdur etmeyeceğiz. Mesela; bu esnaf otobüs hatlarına yönlendirilecek" dedi.Artık taksilerin caddelerde boş dolaşmayacağını ifade eden Topbaş, "Bir çağrı merkezi kuruyoruz. Bir caddede kaç taksi aracı olacağını merkez kontrol edecek. Araçlar çok güvenli olacak. Kartını okutabilen şoför, kontağı açabilecek.Başkasının kartını okutan, aracı kullanamayacak. Taksilerin içinde panik düğmesine varacak kadar ileri bir yöntem kullanılacak" diye konuştu. Topbaş, Milliyet gazetesinin haberine göre İstanbul'daki trafik sıkıntısıyla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:"Projelerimiz sayesinde bu sorunu 1-2 yıla kadar çözeceğiz. Metro hatları genişletilecek. Yeni metro hatları açılacak, otobüslerin hepsi yenilenecek. Taranmış şeritler yapıyoruz. Otobüsler ve 3 yolcu taşıyanlar bu şeridi kullanacak. Bunları termik kameralar okuyacak. Akıllı kavşaklar yapıyoruz. Bekleme azalacak."