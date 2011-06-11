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MİNİBÜSLE KAMYON ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ MUĞLA (A.A)

11 Haziran 2011 21:18

-MİNİBÜSLE KAMYON ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ MUĞLA (A.A) - 11.06.2011 - Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Tuncer Özkan'ın kullandığı 48 LZ 641 plakalı kamyon, Muğla-Denizli karayolunun Yaylasöğüt mevkisinde Mehmet Kozak yönetimindeki 32 HS 616 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüsün arkasında seyreden 67 TV 093 ile 48 EF 880 plakalı otomobillerde bu araca çarptı.  Kamyon sürücüsü Özkan'ın (40) olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan Eymen Kozak (2) hastaneye kaldırılırken, Zeynep Kozak (57) ise kaldırıldığı Muğla Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Mehmet, Zeynep, Gizem ve Mehtap Kozak ile 67 TV 093 plakalı otomobilde bulunan Candan Dizer ile Barkın Dizer, Muğla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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