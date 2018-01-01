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Minibüsle kaçak silah satan 1 kişi gözaltına alındı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da jandarma ekipleri, av malzemeleri bayisi Volkan E

01 Ocak 2018 16:30

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da jandarma ekipleri, av malzemeleri bayisi Volkan E.\'nin minibüsünde, 21 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirdi. Volkan E., gözaltına alındı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ile Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir minibüsle ruhsatsız silah satışı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, dün Volkan E. (28) yönetimindeki 42 DUY 37 plakalı minibüsü Kadınhanı ilçesi Osmancık Mahallesi\'nde durdurdu. Minibüste yapılan aramada 21 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 469 av tüfeği fişeği ile 50 konfeti ele geçirildi.
Gözaltına alınan Volkan E., kendisinin Hüyük ilçesinde av bayisi olduğunu, bir miktar tüfeği Ilgın ilçesinde sattığını, bu silahları da satmak için getirdiğini söylediği öğrenildi.
Volkan E., jandarmadaki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

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